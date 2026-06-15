Kegembiraan para pendukung Mesir atas gol bersejarah yang membawa tim mereka unggul atas Belgia berubah menjadi kekecewaan di babak kedua, setelah Mohamed Hani mencetak gol bunuh diri yang membuat Setan Merah menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam pertandingan antara kedua tim pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-66, terjadi umpan silang dari Belgia ke dalam kotak penalti. Mohamed Hani mencoba menghalau bola tersebut, namun bola justru masuk ke gawang Mesir secara tidak sengaja, sehingga pertandingan kembali ke titik awal setelah sebelumnya Mesir unggul berkat gol Imam Ashour.

Gol Mohamed Hani menjadi gol bunuh diri kedua yang dicetak oleh pemain Mesir dalam sejarah partisipasi timnas Mesir di Piala Dunia, setelah insiden terkenal Ahmed Fathy melawan Rusia di Piala Dunia 2018.

Timnas Mesir sebelumnya kalah 3-1 dari Rusia di babak penyisihan grup Piala Dunia 2018, setelah tuan rumah membuka skor pada menit ke-47 melalui gol bunuh diri yang dicetak Ahmed Fathi ke gawangnya sendiri, sebelum Rusia mencetak gol-gol berikutnya.

Gol Mohamed Hani itu kembali mengingatkan pada kenangan pahit tersebut, delapan tahun setelah gol Fathi yang menjadi gol bunuh diri pertama yang diterima Mesir dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Imam Ashour telah membawa timnas Mesir unggul pada menit ke-19 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, mencetak gol internasional pertamanya bersama timnas Mesir, sekaligus menjadi pemain Mesir keempat yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia setelah Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani, dan Mohamed Salah.

Timnas Mesir berupaya meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah di Piala Dunia, di grup yang juga dihuni oleh Belgia, Iran, dan Selandia Baru.