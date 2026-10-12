Winger Al Ahli Saudi, Francisco Trincao asal Portugal, mengenakan "jubah" milik Riyad Mahrez asal Aljazair bersama "Al Raqi", setelah mencetak gol indah ke gawang Al Wasl Uni Emirat Arab, Senin sore ini, dalam laga pekan kedua Liga Champions Asia Elite.

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Pesulap asal Portugal itu mampu mencetak gol kedua dalam pertandingan pada menit ke-56 melalui tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti, yang gagal diantisipasi kiper Al Wasl.

Gol itu hadir setelah ia juga menciptakan assist untuk gol pertama yang dicetak Roger Ibanez lewat sundulan pada menit ke-20 di babak pertama, ketika pesulap asal Portugal tersebut mengirimkan umpan silang yang luar biasa dan diteruskan bek asal Brasil itu ke dalam gawang.





Trincao kini mencatatkan kontribusi gol kesembilan dalam 12 pertandingan bersama Al Ahli pada musim ini di berbagai kompetisi, dengan rincian 6 gol dan 3 assist.

Menariknya, Trincao mengambil alih tugas mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan yang sebelumnya menjadi milik Mahrez, dan ia juga mencetak gol yang merupakan replika dari gaya pesulap asal Aljazair itu, sehingga menjadikannya pewaris sah Mahrez di Al Raqi dalam segala detail hingga saat ini.