Video: Tindakan aneh... Bellingham terancam sanksi setelah menyerang pemain Argentina

Suasana berubah menjadi tegang setelah peluit akhir pertandingan Inggris melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026, setelah Jude Bellingham terlibat insiden dengan salah satu pemain timnas Argentina—sebuah insiden yang mungkin akan membuat bintang Real Madrid itu menjadi sorotan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Timnas Inggris gagal lolos ke final setelah kalah 1-2 dari Argentina di Atlanta, setelah kebobolan dua gol di menit-menit akhir, sehingga Timnas Argentina akan menghadapi Spanyol dalam laga final yang diprediksi sengit.

Setelah peluit akhir dibunyikan, dan saat para pemain Argentina merayakan kelolosan mereka, kamera menangkap momen ketika Bellingham memberikan tamparan ringan di bagian belakang kepala pemain cadangan Argentina, Valentin Barco, sebelum para pemain dan staf teknis kedua tim turun tangan untuk segera meredakan situasi.

Rekaman yang dipublikasikan oleh surat kabar Spanyol “AS” menunjukkan pertukaran kata-kata yang terus berlanjut antara Bellingham dan pemain Argentina tersebut, sebelum keduanya dipisahkan, sementara tim wasit tidak menyadari insiden tersebut di tengah keributan.

Video yang beredar tersebut tidak memperjelas apakah pemain Argentina itu melontarkan kata-kata provokatif kepada Bellingham, yang memicu reaksi pemain Real Madrid tersebut.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", insiden tersebut mungkin mendorong FIFA untuk membuka penyelidikan disiplin, yang berpotensi membuat gelandang Inggris itu menghadapi sanksi, termasuk skorsing dan larangan bermain dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis.

Meskipun demikian, laporan tersebut memperkirakan bahwa FIFA kemungkinan besar hanya akan memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun, atau sekadar menjatuhkan denda yang mungkin ditangguhkan pelaksanaannya, sementara FIFA belum mengeluarkan komentar resmi hingga saat ini.

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Bellingham tampak sangat terpukul setelah pertandingan berakhir, ia terlihat menangis setelah impiannya untuk mencapai final Piala Dunia pupus.

Bintang Real Madrid itu bukanlah satu-satunya yang merasakan ketegangan, karena beberapa menit setelah pertandingan terjadi keributan antara sejumlah pemain dari kedua tim di lingkaran tengah lapangan.

Morgan Rogers terlibat dalam salah satu insiden tersebut, sementara kiper cadangan Dean Henderson berusaha menenangkan situasi, sementara wasit Ismail Al-Fath menjauhkan pemain Inggris itu dari lokasi keributan.

James Trafford dan Ivan Tony juga ikut campur untuk meredakan ketegangan, sementara Rogers berusaha mendekati Lisandro Martínez sebelum dicegah, dan tampaknya ia terlibat dalam perdebatan sengit dengan Juan Musso, kiper cadangan timnas Argentina.

Di sisi lain, Bellingham terlihat sebelum insiden tersebut sedang menghibur rekan setimnya, Niko O’Reilly, di lapangan, sebelum kemudian menuju ke lokasi keributan untuk mendukung rekan-rekannya di tengah suasana tegang yang terjadi setelah pertandingan berakhir.