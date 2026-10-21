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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Timber berperan sebagai kiper, Kane menghukum Arsenal

Bayern Munich vs Arsenal
Bayern Munich
Arsenal
Champions League
H. Kane
Jerman
Inggris

Kane sebelumnya telah menciptakan gol pertama

Penyerang internasional Inggris, Harry Kane, membawa timnya Bayern Munich unggul atas tamunya Arsenal, pada petang hari Rabu ini di Stadion Allianz Arena, dalam lanjutan pekan ketiga Liga Champions Eropa.

Pada menit ke-60, Kane mendapatkan hadiah penalti ketika ia melepaskan tembakan yang ditepis dengan tangan oleh bek tim tamu, Jurrien Timber, saat bola tampak menuju ke gawang.

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Kane berhasil mengonversi hadiah penalti itu menjadi gol kedua bagi tuan rumah, pada menit ke-61, dengan menembak ke sudut atas sebelah kanan kiper Arsenal, David Raya, sehingga skor menjadi 2-1 untuk keunggulan raksasa Bavaria tersebut.

Sebelumnya, tim Inggris itu telah mencetak gol unggulan 1-0 pada menit ke-25, melalui Eberechi Eze, yang menerima umpan panjang di sisi kiri dari rekannya Martin Odegaard, lalu berhadapan satu lawan satu dengan kiper Manuel Neuer dan menjebol gawangnya.

Namun 10 menit setelah gol Arsenal, Bayern berhasil menyamakan kedudukan ketika penyerang Inggris Harry Kane mengirim umpan matang kepada bek Kanada, Alphonso Davies, yang beralih menjadi pemain sayap pada laga hari ini, untuk menempatkan bola dengan kaki kanannya ke gawang tim tamu, pada menit ke-35.

Bavaria memasuki laga hari ini dengan modal 4 poin, dari kemenangan atas Bodo/Glimt asal Norwegia dan hasil imbang melawan sesama klub Viking, sementara Arsenal meraih dua kemenangan dalam dua pekan pertama Liga Champions Eropa, atas Napoli asal Italia dan Lille asal Prancis.


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