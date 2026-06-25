Video: Terlempar ke udara... Perayaan suporter Meksiko berubah menjadi tragedi

Perayaan para pendukung Meksiko atas kemenangan tim nasional mereka atas Ceko (3-0), Rabu malam waktu setempat, berubah menjadi kejadian tragis setelah sebuah mobil menabrak kerumunan suporter di kota wisata terkenal Cabo San Lucas, yang mengakibatkan banyak orang terluka.

Pemerintah Kota Los Cabos, dalam pernyataan resminya, melaporkan bahwa 17 orang menerima perawatan medis akibat kecelakaan tersebut, termasuk pengemudi yang telah dihentikan dan ditangkap oleh pihak berwenang.

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Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah mobil hitam yang terkepung di tengah kerumunan suporter yang mengenakan kaos timnas Meksiko, sebelum tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka, sehingga menyebabkan sejumlah orang terlempar ke udara, sebelum akhirnya menabrak pembatas di lokasi tersebut.

Rekaman lain juga memperlihatkan sejumlah orang yang ada di lokasi menarik seseorang dari dalam mobil dan menyerangnya, sementara beberapa korban terlihat tergeletak di tanah di tengah genangan darah, tanpa kejelasan mengenai kondisi kesehatan mereka.

Cabo San Lucas terletak di Semenanjung Baja California, Meksiko, dan dianggap sebagai salah satu destinasi wisata mewah terkemuka di negara tersebut.

Selain itu, bersama dengan San José del Cabo, kedua kota ini merupakan kota utama di wilayah administratif Los Cabos, yang juga mencakup kawasan wisata yang membentang di antara keduanya.

Meksiko mengalahkan Republik Ceko dengan skor 3-0 pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sehingga meraih nilai sempurna di Grup A dengan 9 poin.



