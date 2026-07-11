Video: Tendangan cerdik dari Norwegia... dan Bellingham mencetak gol bersejarah

Jude Bellingham membawa timnas Inggris kembali ke dalam permainan, setelah mencetak gol penyama kedudukan (1-1) pada menit kedua tambahan waktu babak pertama, dalam laga melawan Norwegia pada Sabtu malam ini, di babak perempat final Piala Dunia 2026.





Timnas Norwegia sebelumnya membuka skor melalui tendangan indah dari Andreas Schildrup pada menit ke-36, sebelum bintang Real Madrid itu menyamakan kedudukan untuk “Tiga Singa”.





Baca juga

Bono: Messi menunjukkan karakternya saat melawan Mesir... dan saya mengucapkan selamat kepada Argentina

Berlimpah senjata... Spanyol menyamai rekor Mesir dan Maroko

Gol Bellingham sekali lagi menegaskan bahwa ia adalah pemain yang tampil gemilang di momen-momen penting, karena ia telah mencetak 8 dari 11 gol yang dicetaknya bersama timnas Inggris di turnamen-turnamen besar, dengan persentase 73%, yang merupakan persentase tertinggi di antara semua pemain yang mencetak 5 gol atau lebih bersama Inggris.

Selain itu, bintang Real Madrid ini menambah koleksi golnya menjadi 5 gol di Piala Dunia 2026, sehingga bersama Harry Kane (6), keduanya telah mencetak 11 gol dari total 12 gol yang dicetak timnas Inggris di turnamen ini hingga saat ini.

Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa dua pemain Inggris masing-masing mencetak 5 gol atau lebih dalam satu edisi Piala Dunia.

Inggris melaju ke perempat final setelah meraih kemenangan dramatis atas Meksiko (3-2), sementara Norwegia menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1.







