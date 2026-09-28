Columbus Crew mencuri kemenangan dramatis atas tamunya Inter Miami, sang juara Piala Liga Amerika, setelah mengalahkannya dengan skor 2-1 lewat gol penentu yang dicetak Jamal Thiare pada menit kedelapan masa injury time babak kedua, dalam laga yang menyaksikan penampilan mencolok dari bintang Argentina Lionel Messi.

Meski timnya kalah, Messi menampilkan sentuhan teknis luar biasa setelah mencetak satu-satunya gol Inter Miami pada menit ke-33 lewat tendangan bebas langsung yang dieksekusi dengan kaki kirinya dari sudut yang sulit, sehingga bola bersarang di pojok atas jauh, dalam tendangan yang mengejutkan pertahanan Columbus yang mengira bola akan dikirim sebagai umpan silang.

Gol tersebut menambah koleksi Messi menjadi 12 gol dari tendangan bebas langsung dengan seragam Inter Miami di seluruh kompetisi, termasuk 6 gol sepanjang musim ini, sekaligus mencapai gol ke-21 di Liga Amerika, mengukuhkan posisi teratasnya dalam perburuan Sepatu Emas dengan selisih 3 gol atas Petar Musa, pemain Dallas.

Bintang Argentina itu berupaya menambah keunggulan timnya sepanjang babak kedua, tetapi kiper Columbus Patrick Schulte menepis tendangan jarak jauhnya, sementara percobaan lainnya melintas di samping gawang, sebelum laga berjalan menuju akhir yang dramatis.

Inter Miami sempat tertinggal setelah mantan penyerangnya Josef Martinez mencetak gol keunggulan bagi Columbus lewat tendangan penalti pada babak pertama, menyusul pelanggaran yang dialaminya di dalam kotak penalti dari Yannick Bright, sebelum Messi menyamakan kedudukan bagi timnya.

Tugas Miami semakin sulit setelah pemain penggantinya Santiago Morales diusir keluar, sehingga Columbus memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di detik-detik terakhir, ketika Jamal Thiare menyambut bola rebound dari kiper Miami Rocco Rios Novo dan menaklukkan jala, memberikan timnya kemenangan berharga.

Laga ini juga menyaksikan nasib sial Columbus, setelah tiang dan mistar gawang menggagalkan tiga percobaan terpisah dari pemain Anass Zaroury, sebelum Thiare memastikan laga dengan gol yang terlambat, sehingga tuan rumah meraih tiga poin penting dalam perebutan lolos ke babak play-off.

Dengan hasil ini, poin Inter Miami membeku di peringkat ketiga wilayah Timur, sama dengan New England Revolution yang menempati peringkat kedua, dan tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen Nashville SC, sementara Columbus Crew naik ke peringkat kedua belas, menjaga harapannya untuk mencapai fase play-off.

Laga ini berlangsung sebelum Messi bertolak ke Argentina, di mana ia bersiap menjalani pertandingan terakhirnya bersama seragam tim nasional melawan Benin, dalam laga persahabatan yang dijadwalkan digelar pada 6 Oktober di Stadion Monumental di Buenos Aires, setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional pada akhir Agustus.