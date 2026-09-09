Arsenal pulang dengan membawa 3 poin berharga dari Stadion Diego Armando Maradona, usai mengalahkan tuan rumah Napoli dengan skor tipis satu gol tanpa balas, dalam laga yang mempertemukan keduanya hari Rabu ini, pada pekan pertama fase liga di ajang Liga Champions Eropa.

Gol tunggal itu dicetak oleh Martin Odegaard pada menit ke-75, ketika Zubimendi mengoper bola ke arah Odegaard di dekat tepi kotak penalti Napoli, lalu sang kapten membiarkan bola melintas di depannya sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri yang membentur tiang kiri gawang dalam perjalanannya menuju jala.









Arsenal pun menambah koleksi poinnya menjadi 3 angka, menempati peringkat ke-12 di klasemen dengan selisih gol dari tim-tim yang berada di atasnya, sementara Napoli tetap tanpa poin di peringkat ke-30.

Arsenal mendominasi babak pertama dengan melepaskan 13 tembakan, sehingga mencetak rekor baru bagi klub untuk babak pertama dalam pertandingan tandang di Liga Champions Eropa, menurut surat kabar "The Sun".

Arsenal mengambil inisiatif untuk menembus pertahanan lawannya, sementara tim asuhan Allegri hanya menarik diri ke belakang dan mengandalkan serangan balik.

Saka menunjukkan sedikit kepiawaian pada peluang nyata pertama Arsenal, tetapi tendangan saltonya tidak menimbulkan masalah berarti bagi lawan sebelum umpan silangnya sampai ke Eze yang meneruskannya dengan sundulan ke arah Merino, yang menyia-nyiakan peluang emas untuk memecah kebuntuan lewat sundulan dari jarak dekat.

Peluang juga hadir bagi Politano maupun De Bruyne untuk Napoli, tetapi tak satu pun dari keduanya mampu benar-benar menguji Raya.

Tepat di penghujung babak pertama, Odegaard mengoper bola ke Saka, yang melesat dengan kencang tetapi gagal menyasar gawang karena tembakannya melambung di atas mistar.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Pada babak kedua, jalannya pertandingan tetap sama, meski serangan-serangan lebih dekat ke kedua gawang, dengan keunggulan yang jelas berpihak pada Arsenal.

Odegaard mencetak gol tunggal, yang menambah kepercayaan diri para pemain Arsenal, yang berupaya menambah gol lagi, sementara Napoli berjuang untuk menyamakan kedudukan tanpa hasil.

Pada waktu tambahan, Zubimendi melepaskan tembakan keras yang memantul langsung ke arah Havertz, yang menceploskannya ke gawang, tetapi gol itu dianulir karena offside, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan berharga bagi Arsenal dengan skor satu gol tanpa balas.