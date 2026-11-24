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Borussia Dortmund memanfaatkan peningkatan permainan mereka di awal babak kedua untuk kembali ke dalam pertandingan melawan Arsenal, setelah berhasil mencetak gol penyeimbang dalam laga yang digelar di Stadion Emirates pada Selasa malam, dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions.

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Gol tersebut tercipta pada menit ke-55 melalui Maximilian Beier, yang menuntaskan serangan apik yang diawali bek muda Joao Gado. Gado melakukan penetrasi kuat dengan membawa bola dari dalam area pertahanan timnya, lolos dari tekanan Christos Tzolis, sebelum merangsek ke daerah serangan.

Gado, yang berusia 19 tahun, menunjukkan visi yang istimewa dengan terus membawa bola hingga jauh ke dalam area Arsenal, lalu mengopernya kepada Beier pada waktu yang sempurna sehingga rekannya itu mendapat kesempatan berhadapan dengan lini belakang tim asal London tersebut.

Beier menerima bola di dekat batas kotak penalti dan dengan cerdik melepaskan diri dari kawalan Gabriel Magalhaes, sebelum mengatur bola ke kaki kiri andalannya dan melepaskan tembakan mendatar yang akurat ke gawang kiper Kepa Arrizabalaga, menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

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Gol tersebut menjadi penebusan bagi penyerang asal Jerman itu, yang beberapa menit sebelumnya, tepatnya pada menit ke-48, menyia-nyiakan peluang emas. Namun, ia kemudian mampu menerjemahkan peningkatan permainan timnya di babak kedua menjadi gol yang mengembalikan pertandingan ke titik awal.

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Dengan gol ini, Beier mengoleksi 3 gol dari 18 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi pada musim 2026-2027, setelah sebelumnya mencetak dua gol di Bundesliga dan menyumbang 3 assist, menurut statistik musim ini sebelum laga melawan Arsenal.

Di Liga Champions, penyerang asal Jerman itu mencetak gol perdananya pada penampilan kelimanya di kompetisi tersebut musim ini, setelah menjalani 4 pertandingan sebelumnya tanpa mencetak gol dengan total 188 menit bermain sebelum menghadapi tim asal Inggris itu.

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Berkat gol Beier, total gol Borussia Dortmund di semua kompetisi musim ini bertambah menjadi 34 gol, sementara koleksi gol mereka di Liga Champions mencapai 8 gol.

Arsenal sebelumnya unggul pada menit kesepuluh lewat Viktor Gyokeres yang memanfaatkan umpan Noni Madueke. Namun, Dortmund tampil lebih dominan setelah jeda dan dihadiahi gol penyeimbang yang kembali menghadirkan ketegangan dalam pertandingan.

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