Video: Suporter Aljazair mengejutkan Petković dengan reaksi marah

Para pendukung Aljazair merasa sangat marah setelah tim "Pejuang Gurun" itu kalah dari Swiss di babak 16 besar Piala Dunia.

Perjalanan timnas Aljazair di Piala Dunia 2026 berakhir di babak 32 besar setelah kalah 0-2 dari Swiss.

Kamera situs berita Aljazair "Dezad News" merekam sorakan protes yang ditujukan kepada pelatih "Pejuang Gurun", Vladimir Petković asal Bosnia, saat ia meninggalkan lapangan.

Timnas Aljazair sebelumnya memulai perjalanannya di Piala Dunia dengan kekalahan telak 0-3 dari Argentina, sang juara bertahan, sebelum menang 2-1 atas Yordania, lalu bermain imbang 3-3 dengan Austria.

Aljazair berhasil lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi ketiga di Grup 10 dengan raihan 4 poin, sehingga lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.

Petkovic kini menghadapi kritik yang semakin gencar, setelah Aljazair tersingkir dari Piala Afrika 2025 di babak perempat final oleh Nigeria.