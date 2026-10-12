Keseruan dalam duel antara Al Ahli Saudi dan Al Wasl Uni Emirat Arab, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua Liga Champions Asia Elite, tidak hanya terbatas pada persaingan di atas lapangan hijau, setelah laga tersebut berubah menjadi rangkaian krisis yang datang bertubi-tubi, dimulai dari cemoohan saat lagu kebangsaan Arab Saudi dikumandangkan, lalu berkembang menjadi keributan keras antarpemain, sebelum situasi kembali memanas ketika Saleh Abu Al Shamat keluar dari lapangan dalam kondisi cedera.

Kisah ini dimulai sebelum sepak mula, ketika pendukung Al Wasl melontarkan cemoohan saat lagu kebangsaan Arab Saudi dinyanyikan, sebuah pemandangan yang memicu kemarahan sejumlah pemain Al Ahli dan membayangi atmosfer pertandingan sejak menit-menit awal.

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Seiring memanasnya persaingan, ketegangan pun berpindah ke dalam lapangan, sehingga pertandingan menyaksikan salah satu momen terpanasnya ketika Saleh Abu Al Shamat terlibat keributan dengan Adrielson Silva, pemain Al Wasl.

Abu Al Shamat jadi korban pemukulan, keributan pun membara

Situasi antara Abu Al Shamat dan Adrielson semakin memanas setelah kedua pemain saling melontarkan isyarat dan kata-kata, sebelum pemain Al Wasl itu melayangkan pukulan ke arah kepala winger Al Ahli, hingga membuatnya terjatuh ke tanah di tengah kemarahan dan protes.

Insiden tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penanganan wasit, terutama karena keributan itu berkembang menjadi kontak fisik yang jelas, sementara wasit tidak mengeluarkan kartu merah untuk satu pun pemain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.









Masalah Abu Al Shamat tidak berakhir pada insiden ini, karena pemain Al Ahli itu harus meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera sekitar setengah jam sebelum pertandingan berakhir, dan dibawa dengan tandu ambulans di tengah suasana yang panas.

Namun momen keluarnya pemain itu justru berubah menjadi babak baru ketegangan, setelah ia melontarkan isyarat kepada pendukung Al Wasl yang dipahami sebagai bentuk sindiran dan ajakan agar mereka terdegradasi, sesuatu yang menyulut kemarahan para penonton di tribune.

Botol air mengejar Abu Al Shamat, wasit tanpa kartu

Saat Abu Al Shamat keluar lapangan, suasana mengalami eskalasi tambahan setelah botol-botol air dilemparkan ke arahnya, menurut rekaman yang beredar, baik dari arah tribune maupun dari dekat bangku cadangan Al Wasl, sebuah pemandangan yang menambah tajam polemik seputar apa yang terjadi selama pertandingan, serta memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mengendalikan ketegangan dan melindungi para pemain saat mereka meninggalkan lapangan.

Meski insiden terjadi berulang kali, dari cemoohan saat lagu kebangsaan, pemukulan terhadap Abu Al Shamat, hingga pelemparan botol air saat ia keluar dalam kondisi cedera, wasit tidak mengeluarkan kartu apa pun selama rangkaian kejadian tersebut, sesuai dengan detail yang dilaporkan dalam insiden itu.

Dengan demikian, duel Al Ahli dan Al Wasl berubah dari sebuah kompetisi Asia menjadi malam yang penuh kontroversi, di tengah tuntutan akan perlunya meninjau apa yang terjadi dan bersikap tegas terhadap segala pelanggaran, agar perselisihan tidak mengalahkan sepak bola itu sendiri.







