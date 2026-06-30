Tim nasional Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti (3-2), usai bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, dalam rangka babak 32 besar turnamen tersebut.

Timnas Belanda sempat unggul lebih dulu pada menit ke-72 melalui Cody Gakpo, bintang Liverpool, namun Maroko menolak menyerah. Issa Diop kemudian mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+1, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh Timnas Maroko.

Dengan kemenangan ini, tim Atlas Lions melanjutkan perjalanan mereka dan bersiap menghadapi Kanada di babak perempat final, setelah tuan rumah mengalahkan Afrika Selatan (1-0).

Babak pertama berlangsung cukup seimbang antara kedua tim, dengan saling perebutan penguasaan bola. Namun, momen paling menonjol terjadi pada menit ke-18, ketika Achraf Hakimi mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan dengan mengirimkan umpan silang. Nael El Aynaoui melompat untuk menyundul bola dengan keras, namun kiper Bart Verbruggen berhasil menepisnya dengan gemilang.

Beberapa detik kemudian, bola sampai ke Ashraf Hakimi di tepi kotak penalti Belanda, dan ia melepaskan tendangan keras yang dengan susah payah ditepis kiper Belanda dari gawangnya.

Kiper Maroko, Yassine Bounou, membalas penampilan gemilang Verbruggen dengan menepis dengan gemilang tendangan keras dari bek Belanda, Micky van de Ven, pada menit ke-44.

Di awal babak kedua, tim Maroko tampil jauh lebih agresif dan sepenuhnya menguasai bola, sementara para pemain Belanda terpaksa mundur jauh untuk menghadapi gelombang serangan “Hitam Atlas”.

Pada menit ke-52, Hakimi menerima umpan terobosan yang luar biasa dari rekan setimnya, Ezzedine Ounahi, lalu menerobos ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang menghantam mistar gawang, di tengah kekecewaan para pendukung Maroko di tribun penonton.

Beberapa menit kemudian, Hakimi menerima umpan panjang lainnya, sehingga berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun bek Belanda Van de Ven menyelamatkan gawangnya di detik-detik terakhir, dan mencegah bintang Paris Saint-Germain itu melepaskan tembakan.

Berbeda sekali dengan jalannya pertandingan, Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda pada menit ke-72. Bola panjang yang diterima Sammervel dengan susah payah setelah ia terjatuh akibat benturan dengan Nasser Mazraoui, kemudian diselesaikan oleh bintang Liverpool itu dengan satu sentuhan ke dalam gawang.









Pelatih “Singa”, Mohamed Wahbi, melakukan beberapa pergantian pemain untuk menyegarkan tim dengan memasukkan Anas Salahuddin, Jassim Yassin, Samir Al-Mrabet, Sofyan Rahimi, dan Shamsuddin Talbi.

Dan benar saja, timnas Maroko berhasil mencetak gol pada menit ke-90+1 melalui Issa Diop yang maju ke depan untuk memanfaatkan kemampuan sundulannya. Ia berhasil mengungguli Virgil van Dijk, kapten Belanda, dalam perebutan bola, dan berhasil menyundul umpan silang dari pemain pengganti Shamsuddin Talbi ke dalam gawang.









Pada babak perpanjangan waktu pertama, timnas Maroko terus mendominasi, di tengah penurunan performa para pemain Belanda, dan Sufyan Rahimi membuang peluang yang luar biasa, setelah menerima umpan di dalam kotak penalti, lalu melakukan dribel dan melepaskan tendangan yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Belanda.









Babak perpanjangan waktu kedua tidak menyaksikan serangan berbahaya ke kedua gawang, di tengah kondisi fisik para pemain kedua tim yang terpengaruh setelah usaha keras yang dilakukan sepanjang pertandingan, yang akhirnya berlanjut ke adu penalti.

Gol penalti untuk Maroko dicetak oleh Sufyan Rahimi, Shamsuddin Talbi, dan Ismail Saibari, sementara Nael Al-Ainawi dan Ashraf Hakimi gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka.

Di sisi lain, Belanda mencetak gol melalui Kobminers dan Vighorst, sedangkan Kloevert, Timber, dan Samerville gagal mencetak gol.







