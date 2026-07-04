Video: Setelah setengah musim... Apakah Karim Benzema akan pindah ke Al-Dir'iya?

Laporan televisi mengungkap fakta bahwa pemain asal Prancis Karim Benzema, penyerang Al-Hilal, akan pindah ke klub Al-Dir'iyah selama bursa transfer musim panas mendatang.

Klub Al-Dir'iyah berhasil promosi ke Liga Roshen Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Al-Ula di final babak play-off promosi dari Liga Yello Divisi Utama, pada bulan Mei lalu.

Sejak promosi ke Liga Roshen, nama Al-Dir'iyah dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain unggulan, yang terbaru adalah penyerang Prancis Karim Benzema, di tengah kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan dari Al-Hilal pada bursa transfer musim panas.

Namun, jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif membantah kabar tersebut melalui program “Dourina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”, di mana ia menyatakan bahwa kebenaran kabar tersebut sebesar 0%.

Penyerang asal Prancis tersebut bergabung dengan Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, melalui transfer bebas, setelah mengakhiri kontraknya dengan Al-Ittihad—klub tempat ia bermain sejak musim panas 2023, saat pertama kali menginjakkan kaki di Liga Saudi—setelah sebelumnya bermain untuk Real Madrid.

Namun, Benzema gagal membuktikan kemampuannya bersama Al-Hilal, terutama karena serangkaian cedera yang membuatnya absen dalam banyak pertandingan.

Pemain berusia 38 tahun itu hanya tampil dalam 13 pertandingan bersama “Al-Zaeem” sejak bergabung pada bursa transfer musim dingin lalu, di mana ia berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist.