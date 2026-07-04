Video: Setelah penunjukan Postojoglu... Al-Da'ee berseloroh: Semoga Allah menolong Al-Nassr!

Mohammed Al-Da'ei, legenda Al-Hilal dan tim nasional Arab Saudi, menanggapi dengan nada sinis penunjukan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, sebagai direktur teknis baru bagi tetangga sekaligus rival abadi mereka, Al-Nassr, untuk musim depan.

Klub Al-Nassr mengumumkan, Jumat kemarin, penunjukan Postecoglou sebagai manajer teknis tim, menggantikan pelatih asal Portugal Jorge Jesus, dengan kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada 2028.

Menanggapi hal ini, Al-Da’i mengatakan dalam wawancara dengan program “Durina Ghair” di saluran “Al-Saudiyah”: “Postecoglou adalah pelatih yang memiliki nama besar dan sejarah, dan aliran kepelatihan Australia kini telah berkembang pesat.”

Ia menambahkan: “Kami melihat para pelatih asal Spanyol dan Italia tidak memberikan kontribusi apa-apa, namun Jesus adalah orang Portugal, dan aliran kepelatihan kini telah berubah. Hal ini membutuhkan waktu, karena Anda beralih dari satu aliran ke aliran lainnya. Semoga Allah membantu Al-Nassr.”

Ia menjelaskan: “Musim lalu, (Simone) Inzaghi mengambil alih kepelatihan Al-Hilal, dan mengubah seluruh sistem permainan, namun tidak berhasil, karena keragaman aliran taktik menimbulkan masalah.”

Dia menambahkan: “Ketika tim mengandalkan formasi 4-4-2 atau 4-5-1, lalu datang pelatih baru yang mengandalkan tiga pemain di lini belakang, hal itu tidak mungkin.”

Perlu dicatat bahwa Jesus mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Al-Nassr setelah berakhirnya musim lalu, setelah ia membawa tim tersebut meraih gelar juara Liga Saudi setelah absen selama 7 tahun penuh.