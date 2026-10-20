Penyerang Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, memberikan rekannya asal Aljazair, Houssem Aouar, gol pertamanya di musim ini pada ajang Liga Roshn, sekaligus gol pertama secara umum setelah paceklik yang berlangsung selama 70 hari.

Ittihad bertandang ke markas Al-Ettifaq, hari Selasa ini, di stadion milik tuan rumah di Dammam, pada pekan kesepuluh kompetisi Liga Roshn Saudi.

Aouar mencetak gol kedua untuk Ittihad pada menit ke-53, setelah Ilenikhena mengirimkan umpan silang mendatar kepadanya di depan gawang yang kosong, dan ia pun mengarahkan bola ke dalam jala.

Gol tersebut menjadi yang pertama bagi bintang Aljazair itu di musim ini pada ajang Liga Roshn Saudi, meski ia telah menjalani 7 pertandingan sebelum laga melawan Al-Ettifaq, semuanya sebagai pemain inti, tanpa berhasil menggetarkan jala di satu pun di antaranya.

Secara umum, Aouar mencetak gol keduanya di musim ini, dan yang pertama sejak 70 hari lalu, ketika ia mencetak gol pada kemenangan 4-1 atas Al-Jazira dari Uni Emirat Arab, di babak kualifikasi menuju Liga Champions Asia Elite, pada 11 Agustus lalu.

Sejak saat itu, mantan bintang Roma dan Lyon tersebut tampil dalam 10 pertandingan di ajang Liga Roshn Saudi, Piala Pelayan Dua Kota Suci, dan Liga Champions Asia Elite, tanpa berhasil mencetak gol di satu pun di antaranya, sebelum laga melawan Al-Ettifaq.