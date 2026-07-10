Video: Setelah 650 menit... Gol bersejarah mengakhiri perlawanan Spanyol di Piala Dunia

Sebuah gol bersejarah mengakhiri perlawanan tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah sekitar 650 menit.

Timnas Spanyol dan Belgia bertanding pada hari Jumat di Stadion SoFi, Los Angeles, dalam pertandingan kedua babak perempat final Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-41, Charles De Catelaier mencetak gol penyama kedudukan untuk timnas Belgia, setelah menyundul umpan silang ke dalam gawang dengan sundulan yang luar biasa.

Gol tersebut menjadi momen bersejarah bagi pemain Atalanta ini, karena menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Belgia di babak gugur Piala Dunia, dengan catatan 3 gol, sejajar dengan Romelu Lukaku, menurut situs statistik “Stats Foot”.

Selain itu, di Piala Dunia 2026 ini, De Catelaier menyamai jumlah gol yang dicetaknya bersama Atalanta dalam 31 pertandingan di Serie A musim lalu, yaitu 3 gol, menurut situs "Opta".

Namun yang paling penting, pemain Belgia ini menghentikan rekor bersejarah timnas Spanyol, yaitu tidak kebobolan gol sama sekali di Piala Dunia, selama sekitar 650 menit.

Gol terakhir yang diterima “Los Matadores” dicetak oleh O Tanaka, pemain timnas Jepang, saat “Samurai Blue” menang 2-1 pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 di Qatar, pada 1 Desember tahun yang sama.

Setelah itu, timnas Spanyol bermain imbang tanpa gol melawan Maroko di babak 16 besar, sebelum tersingkir melalui adu penalti, kemudian menjalani 5 pertandingan di Piala Dunia 2026—3 di antaranya di babak penyisihan grup, serta dua pertandingan di babak 32 besar dan 16 besar—tanpa kebobolan gol sama sekali.

Timnas Spanyol bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sebelum mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan Uruguay 1-0 di babak penyisihan grup, kemudian mengalahkan Austria dengan skor 3-0 di babak 32 besar, serta Portugal dengan skor 1-0 di babak perdelapan final.

Rangkaian ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah Piala Dunia tanpa kebobolan gol, sebelum akhirnya dihentikan oleh timnas Belgia pada menit ke-649.