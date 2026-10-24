Video: Senjata Arsenal kembali hidup setelah 13 pertandingan

Arsenal mengakhiri rentetan negatif yang menghantui mereka selama beberapa bulan, setelah gagal memanfaatkan salah satu senjata serangan andalannya dalam 13 pertandingan beruntun, sebelum akhirnya berhasil mengakhiri penantian tersebut saat menghadapi Everton, dalam laga pekan kedelapan Liga Primer Inggris.

Arsenal unggul lewat gol pada menit ketujuh di Stadion Emirates, ketika sepak pojok yang dieksekusi Martin Odegaard menimbulkan kekacauan di dalam kotak penalti Everton, yang dimanfaatkan Ezri Konsa untuk memberikan tuan rumah keunggulan satu gol tanpa balas.

Dengan gol ini, Arsenal mengakhiri puasa yang berlangsung sejak Mei lalu dalam mencetak gol dari bola mati di berbagai kompetisi, kecuali tendangan penalti, sehingga menghentikan rentetan yang mencapai 13 pertandingan beruntun tanpa menjebol gawang dengan cara ini, menurut data jaringan Opta.

Tim asuhan pelatih Mikel Arteta berupaya memanfaatkan tergelincirnya Manchester City di hadapan Aston Villa, yang memenangi laganya dengan skor 2-1, untuk memperkuat posisi mereka dalam persaingan merebut puncak klasemen Liga Primer Inggris.