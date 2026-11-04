Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Sengatan Haaland Bawa City Menang Dramatis di Jerman

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Champions League
Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Premier League
E. Haaland
Jerman
Inggris
Norwegia

Pertandingan itu diwarnai naik-turun sepanjang dua babak

Manchester City kembali dengan kemenangan sulit dari Jerman pada hari Rabu ini, ketika mengalahkan tuan rumah Leipzig (3-2) di Stadion Red Bull Arena, dalam lanjutan laga pekan keempat Liga Champions Eropa.

Dengan kemenangan ini, tim Inggris itu menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin, di peringkat ketujuh klasemen turnamen, sementara perolehan poin Leipzig terhenti di angka 3 poin, di peringkat ke-30.

Baca Juga

Perwakilan Maroko dalam Ballon d'Or: Sebagian orang mencoba mendorong saya untuk memilih pemain selain Hakimi

Mantan juru bicara Barcelona: Hasil 13-5 di berbagai turnamen mencekik Real Madrid

Pertandingan berikutnya
NFO

NFO

Premier League

07 Nov 2026

MCI

MCI

Gol pertama City lahir dari gol bunuh diri, ketika pemain tim Jerman itu, Castello Lukeba, mencetaknya secara keliru ke gawang sendiri pada menit ke-37, menyusul umpan silang dari pemain City, Nico O'Reilly.

Tim tamu tidak menampilkan performa yang diharapkan pada babak pertama, ketika mereka menguasai bola dengan persentase 66%, berbanding 34% untuk Leipzig, namun mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran, dari total 4 tembakan.

Sebaliknya, Leipzig tampil dengan performa bagus pada paruh pertama babak itu, dan melepaskan 6 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran, serta menyamai City dalam jumlah sentuhan di dalam kotak penalti lawan (8 untuk masing-masing).

Memasuki awal babak kedua, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-49, melalui Bout Baku, sebelum City kembali unggul lagi lewat sundulan dari Enzo Fernandez, pada menit ke-58.

Namun Antonio Nusa mengembalikan Leipzig ke dalam pertandingan, dengan mencetak gol kedua pada menit ke-61, tetapi bintang Norwegia Erling Haaland memastikan kemenangan untuk City, dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-78, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tamu (3-2).

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google