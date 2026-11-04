Manchester City kembali dengan kemenangan sulit dari Jerman pada hari Rabu ini, ketika mengalahkan tuan rumah Leipzig (3-2) di Stadion Red Bull Arena, dalam lanjutan laga pekan keempat Liga Champions Eropa.

Dengan kemenangan ini, tim Inggris itu menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin, di peringkat ketujuh klasemen turnamen, sementara perolehan poin Leipzig terhenti di angka 3 poin, di peringkat ke-30.

Baca Juga

Perwakilan Maroko dalam Ballon d'Or: Sebagian orang mencoba mendorong saya untuk memilih pemain selain Hakimi

Mantan juru bicara Barcelona: Hasil 13-5 di berbagai turnamen mencekik Real Madrid

Pertandingan berikutnya NFO Premier League 12.30 MCI Tonton

Gol pertama City lahir dari gol bunuh diri, ketika pemain tim Jerman itu, Castello Lukeba, mencetaknya secara keliru ke gawang sendiri pada menit ke-37, menyusul umpan silang dari pemain City, Nico O'Reilly.

Tim tamu tidak menampilkan performa yang diharapkan pada babak pertama, ketika mereka menguasai bola dengan persentase 66%, berbanding 34% untuk Leipzig, namun mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran, dari total 4 tembakan.

Sebaliknya, Leipzig tampil dengan performa bagus pada paruh pertama babak itu, dan melepaskan 6 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran, serta menyamai City dalam jumlah sentuhan di dalam kotak penalti lawan (8 untuk masing-masing).

Memasuki awal babak kedua, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-49, melalui Bout Baku, sebelum City kembali unggul lagi lewat sundulan dari Enzo Fernandez, pada menit ke-58.

Namun Antonio Nusa mengembalikan Leipzig ke dalam pertandingan, dengan mencetak gol kedua pada menit ke-61, tetapi bintang Norwegia Erling Haaland memastikan kemenangan untuk City, dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-78, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tamu (3-2).