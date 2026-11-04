Manchester City kembali dengan kemenangan sulit dari Jerman pada hari Rabu ini, ketika mengalahkan tuan rumah Leipzig (3-2) di Stadion Red Bull Arena, dalam lanjutan laga pekan keempat Liga Champions Eropa.
Dengan kemenangan ini, tim Inggris itu menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin, di peringkat ketujuh klasemen turnamen, sementara perolehan poin Leipzig terhenti di angka 3 poin, di peringkat ke-30.
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Gol pertama City lahir dari gol bunuh diri, ketika pemain tim Jerman itu, Castello Lukeba, mencetaknya secara keliru ke gawang sendiri pada menit ke-37, menyusul umpan silang dari pemain City, Nico O'Reilly.
Tim tamu tidak menampilkan performa yang diharapkan pada babak pertama, ketika mereka menguasai bola dengan persentase 66%, berbanding 34% untuk Leipzig, namun mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran, dari total 4 tembakan.
Sebaliknya, Leipzig tampil dengan performa bagus pada paruh pertama babak itu, dan melepaskan 6 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran, serta menyamai City dalam jumlah sentuhan di dalam kotak penalti lawan (8 untuk masing-masing).
Memasuki awal babak kedua, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-49, melalui Bout Baku, sebelum City kembali unggul lagi lewat sundulan dari Enzo Fernandez, pada menit ke-58.
Namun Antonio Nusa mengembalikan Leipzig ke dalam pertandingan, dengan mencetak gol kedua pada menit ke-61, tetapi bintang Norwegia Erling Haaland memastikan kemenangan untuk City, dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-78, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tamu (3-2).