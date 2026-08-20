Pemain asal Serbia, Sergej Savic, sukses memecah kebuntuan Al Fayha setelah membuka keunggulan bagi Al Hilal dalam laga kedua tim malam ini, Kamis, dalam lanjutan pekan kedua Liga Roshn Saudi untuk Profesional, sekaligus menempatkan "Sang Pemimpin" unggul di kandang lawan dan mencatatkan gol pertamanya musim ini.

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Gol Al Hilal tercipta pada menit ke-31, setelah pemain Belanda Crysencio Summerville melepaskan tembakan keras yang dihalau kiper Al Fayha asal Panama, Orlando Mosquera, sebelum bola memantul di depan Savic, yang langsung menyambarnya ke dalam gawang dengan memanfaatkan pantulan tersebut secara sempurna.

Gol itu memiliki arti khusus bagi Savic, sebagai gol perdananya bersama Al Hilal pada musim ini, setelah ia berhasil memanfaatkan keberadaannya di dalam kotak penalti pada waktu yang tepat, sehingga memberikan keunggulan baru bagi timnya dalam pertandingan.

Dampak gol itu tidak berhenti pada pemberian keunggulan bagi Al Hilal, karena turut membawa angka yang mencolok dalam rekor pemain Serbia tersebut menghadapi Al Fayha, yang kini menjadi salah satu tim Saudi yang paling banyak kebobolan gol dari Savic sejak kedatangannya di Liga Roshn.

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Setelah gol barunya, Savic meningkatkan koleksinya menghadapi Al Fayha menjadi 3 gol, sehingga tim ini menyamai Al Nassr sebagai klub Saudi kedua yang paling banyak kebobolan gol dari gelandang Al Hilal tersebut, di belakang tim yang paling sering menjadi korban ketajaman gol pemain Serbia ini.

Dengan demikian, Savic memadukan gol pada momen penting dengan pencatatan angka baru dalam laga-laganya menghadapi Al Fayha, sehingga memberikan keunggulan dini bagi Al Hilal pada pekan kedua, dan memulai musimnya kali ini dengan cara yang menegaskan kemampuannya untuk hadir di sepertiga akhir lapangan meski menjadi salah satu elemen utama lini tengah.