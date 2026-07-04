Video: Sami Al-Jaber: Timnas Mesir Mengulangi Prestasi Arab Saudi di Piala Dunia

Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi, memuji tim nasional Mesir setelah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa Mesir telah mengulangi apa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh “Al-Akhdar” (tim nasional Saudi).

Timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Jumat kemarin, setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti di babak 32 besar, usai pertandingan berakhir imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Al-Jaber mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Saya sangat mengikuti perkembangan sepak bola Mesir, timnas Mesir, dan para pemain profesionalnya di liga-liga Eropa, serta klub-klub yang berpartisipasi dalam turnamen kontinental seperti Al-Ahly, Zamalek, dan Pyramids.”

Ia menambahkan: “Pemain Mesir memiliki keunggulan besar, yaitu mentalitas. Mampu mencapai babak 16 besar, terlepas dari apa yang akan terjadi di sana, merupakan pesan bagi semua generasi mendatang.”

Ia melanjutkan: “Pesan tersebut menyatakan bahwa pemain Mesir mampu tampil di ajang internasional terbesar, serta menjadi lawan sepadan bagi tim-tim nasional terkuat di dunia, dan hal ini pernah terjadi pada tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia 1994.”

Timnas Saudi Arabia pernah mencatatkan prestasi bersejarah di Piala Dunia 1994, saat lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, pada partisipasi pertamanya di turnamen tersebut, sebelum akhirnya kalah dari Swedia.

Al-Jaber melanjutkan: “Generasi yang menyaksikan hal itu melalui televisi, melihat tim nasional yang kuat yang diperkuat oleh Mohamed Salah, salah satu pemain terbaik dunia, serta (Omar) Marmoush, dan Hamza Abdulkarim yang berusia 18 tahun yang telah pindah ke Barcelona.”

Dia menambahkan: “Semua itu mencerminkan harapan yang sama bagi generasi mendatang, dan bagi setiap anak yang bermimpi berada dalam situasi ini, membela tim nasional negaranya, serta tampil di Piala Dunia.”