Pemain asal Mesir, Mohamed Salah, bintang Liverpool, semakin menambah kekecewaan timnya dalam laga melawan Manchester City yang sedang berlangsung di perempat final Piala FA.

The Reds kini tertinggal 4 gol dari Manchester City, yang membuat tim asuhan pelatih Arne Slot semakin dekat dengan tersingkir dari turnamen.

Liverpool mendapat tendangan penalti pada menit ke-65, yang dieksekusi oleh Salah, namun kiper Manchester City, Trafford, berhasil menahannya.



Salah mengumumkan bahwa ia akan hengkang dari skuad Liverpool pada akhir musim ini, meskipun kontraknya dengan The Reds masih berlaku hingga musim panas 2027.

Perlu diingat bahwa Liverpool musim ini telah tersingkir dari persaingan gelar Liga Premier Inggris, serta tersingkir dari turnamen Piala Liga Inggris, dan kini berupaya mempertahankan peluangnya untuk meraih gelar Piala FA dan Liga Champions.



Baca juga:

