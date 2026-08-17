Pemain asal Portugal, Ruben Neves, terus menuliskan salah satu kisah paling menarik bersama Al Hilal, setelah gelandang ini berubah menjadi senjata pencetak gol yang luar biasa dari titik penalti, dalam sebuah paradoks mencolok yang membuatnya selalu hadir dengan kuat setiap kali "Sang Pemimpin" membutuhkan pemain bermental baja pada momen-momen krusial.

Neves mencetak gol pertama Al Hilal ke gawang Al Raed, pada Senin malam, dalam laga babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci, setelah mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-13 dengan cemerlang, untuk kembali menegaskan bahwa ia nyaris tak pernah gagal ketika berdiri di depan titik penalti.

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Yang lebih menarik, pemain Portugal ini menambah koleksinya menjadi 3 gol hanya dalam dua pertandingan bersama Al Hilal pada musim ini, dan paradoks terbesarnya adalah bahwa ketiga golnya tercipta dari tendangan penalti, setelah ia menjebol gawang Al Faisaly dua kali pada pekan pertama Liga Roshn dengan cara yang sama.

Menariknya lagi, 3 gol terakhir Al Hilal berasal dari tendangan penalti dan berkat sentuhan Neves, sehingga ia menjadi bintang di awal musim.

Angka-angka ini mengungkap paradoks yang jelas dalam peran Neves bersama Al Hilal; pemain yang terbiasa tampil sebagai roda penggerak utama dalam membangun permainan dan menciptakan keseimbangan di lini tengah, kini pada saat yang sama menjadi salah satu senjata paling berbahaya "Sang Pemimpin" di depan gawang, seolah-olah titik penalti telah berubah menjadi wilayah kekuasaan pribadinya yang tak diizinkan untuk disaingi siapa pun.

Sejak bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023, Neves telah mengeksekusi 19 tendangan penalti, berhasil mencetak gol dari 17 di antaranya, dengan hanya dua tendangan yang gagal, angka-angka yang memberinya persentase keberhasilan sangat tinggi, dan menjelaskan mengapa tim pelatih maupun para pendukung kini memiliki kepercayaan sebesar itu ketika pemain Portugal ini mengemban tugas eksekusi.

Dengan demikian, Ruben Neves kini mengalami paradoks unik bersama Al Hilal; seorang gelandang yang berubah menjadi pencetak gol dari titik penalti, dan setiap kali ia mendekati bola di titik putih, peluang "Sang Pemimpin" untuk menjebol gawang semakin besar, sehingga tendangannya berubah dari sekadar peluang sesaat menjadi senjata mematikan yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan tersulit.