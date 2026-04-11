Video.. Ronaldo: Persaingan dengan Al-Hilal dan Al-Ahli belum berakhir.. dan kami siap menghadapi babak penentuan

Pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr asal Arab Saudi, menegaskan bahwa timnya terus melaju dengan mantap sepanjang musim ini, sambil menekankan pentingnya mempertahankan performa yang konsisten untuk mencapai target yang diinginkan.

Ronaldo mencetak gol dalam kemenangan mudah Al-Nassr atas Al-Akhdoud, dengan skor 2-0, dalam pertandingan putaran ke-28 Liga Profesional Roshen.

Ronaldo mengatakan dalam wawancara dengan jaringan "Thamania" Saudi: "Kami sedang dalam periode yang baik, dan kami menampilkan pertandingan yang luar biasa hari ini yang diakhiri dengan mencetak dua gol, tetapi yang terpenting adalah konsistensi, karena musim masih panjang dan tidak ada yang bisa diputuskan pada tahap awal ini."

Bintang Portugal itu juga membahas absennya beberapa pemain yang sebelumnya memengaruhi tim, seperti Mohamed Simakan dan Sadio Mané, sambil menegaskan bahwa tim berhasil mengatasinya: "Ini hal yang wajar dalam sepak bola, cedera adalah bagian dari permainan, terutama dengan padatnya jadwal pertandingan, tapi kami memiliki skuad yang kuat yang mampu menggantikan setiap absen."

Dia menambahkan: "Semangat di dalam tim luar biasa, semua saling mendukung, dan kembalinya beberapa pemain seperti Inigo Martinez memberi kami dorongan tambahan di fase ini."

Mengenai tantangan mendatang, Ronaldo menekankan bahwa pertandingan-pertandingan berikutnya akan lebih sulit, terutama melawan tim-tim kuat seperti Al-Shabab, Al-Hilal, dan Al-Ahli, sambil mengatakan: "Kami harus menghadapi setiap pertandingan satu per satu dan fokus sepenuhnya untuk meraih hasil terbaik."

Dia menutup pernyataannya: "Jadwalnya padat dengan pertandingan, jadi penting untuk fokus pada pemulihan lalu kembali ke kompetisi, itulah rutinitas kami. Kami senang dengan apa yang telah dicapai, tapi mulai besok kami akan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya."

Dengan kemenangan ini, Al-Nassr memperkuat posisinya di puncak klasemen setelah mengumpulkan 73 poin, terus memberikan tekanan dalam persaingan puncak menjelang akhir musim.







