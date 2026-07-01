Video... Rayan Sharqi memicu kontroversi dengan adegan aneh bersama Deschamps

Pemain Prancis Ryan Sharqi, bintang Manchester City, memicu kontroversi akibat momen aneh bersama Didier Deschamps, pelatih Les Bleus, setelah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis menang telak atas Swedia (3-0) pada Rabu dini hari dalam babak 32 besar, sehingga melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Paraguay yang menyingkirkan Jerman melalui adu penalti.

Pertandingan tersebut—seperti biasa dalam pertandingan Piala Dunia 2026—menampilkan penampilan gemilang dari kuartet penyerang Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Makel Oulisi, dan Bradley Parkola, di mana mereka semua berkontribusi dalam ketiga gol tersebut.

Setelah memastikan keunggulan, Deschamps memutuskan untuk memasukkan Sharqi pada menit ke-85 menggantikan Kylian Mbappé, namun tampaknya hal ini tidak disukai oleh bintang Manchester City tersebut.

Sharqi tampil sebagai pemain pengganti di semua pertandingan Prancis di Piala Dunia ini, namun penampilannya sebelumnya terjadi lebih awal dari itu.

Sebuah video beredar di media sosial pada Rabu pagi ini, yang memperlihatkan Sharqi mengabaikan pelatihnya, Deschamps, saat sang pelatih mendekatinya untuk berjabat tangan setelah pertandingan usai.

Deschamps mencoba berbicara dengan Sharqi di dalam lapangan, namun tampaknya Sharqi menolak mendengarkannya, yang berpotensi merusak hubungan di antara keduanya dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia mendatang.







