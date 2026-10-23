Bintang Al Hilal asal Brasil, Gabriel Martinelli, mengejutkan para pendukung timnya dan memberi mereka pukulan tak terduga saat menghadapi Al Qadsiah di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal bertandang ke markas Al Qadsiah, hari Jumat ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Pada menit ke-49 pertandingan, Martinelli keluar dari lapangan digantikan oleh Sultan Mandash, atas permintaannya sendiri, setelah ia merasakan cedera yang membuatnya terjatuh ke tanah tanpa ada intervensi dari para pemain Al Qadsiah.

Menurut Thamer Al Shahrani, spesialis fisioterapi, melalui akun pribadinya di "X", cedera yang memaksa mantan bintang Arsenal itu keluar adalah cedera pada otot hamstring.

Al Shahrani menjelaskan bahwa kondisi terbaiknya adalah cedera tarikan otot ringan yang membutuhkan absen selama 2 hingga 5 hari, sementara kondisi terburuknya adalah adanya robekan otot, yang akan memaksanya absen selama 10 hingga 14 hari.

Bintang asal Brasil itu meninggalkan lapangan setelah menjadi pencetak gol pertama Al Hilal pada menit ke-21 pertandingan, usai menerima umpan mendatar dari penyerang Inggris Ollie Watkins, yang kemudian ia sepak ke dalam gawang.

Martinelli dianggap sebagai pencetak gol terbanyak Al Hilal pada musim ini, dengan torehan 6 gol dalam 6 pertandingan yang ia mainkan di Liga Roshn Saudi, dan berhasil mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir di kompetisi tersebut.

Tim besutan pelatih Italia Simone Inzaghi bersiap menjalani sejumlah pertandingan penting sebelum jeda internasional mendatang, seperti melawan Al Fateh dan Al Ettifaq di Liga Roshn, serta Al Shamal Qatar dan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di ajang Liga Champions Asia Elite.