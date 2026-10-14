Video: PSG membantai Manchester City di depan mata Guardiola

Paris Saint-Germain meraih kemenangan menarik atas tuan rumah Manchester City (4-2) pada hari Rabu di Stadion Etihad, dalam lanjutan pekan kedua Liga Champions Eropa.

Dengan kemenangan ini, klub asal Prancis itu mengoleksi 6 poin, sementara tuan rumah masih tertahan di angka 3 poin.

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Tim tamu tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Pada menit ke-13, mereka melancarkan serangan balik dengan memanfaatkan sebagian besar pemain City yang naik ke depan, hingga bola sampai ke pemain internasional Prancis Desire Doue, yang melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan kiper Italia, Gianluigi Donnarumma, yang tampak sebenarnya mampu menghalau tembakan tersebut.

Saint-Germain tidak memberi City kesempatan untuk bangkit. Pada menit ke-15, Ousmane Dembele mengirim bola dari sisi kanan kepada Doue di sisi kiri, sebelum rekannya mengembalikan bola itu kepadanya, dan mantan penyerang Barcelona tersebut menanduknya ke gawang Donnarumma, memperbesar keunggulan tim tamu.

Pada menit ke-32, gelandang Portugal Vitinha melengkapi tiga gol tim tamu setelah menerima umpan dengan tumit dari Zaire-Emery, lalu langsung melepaskan tembakan ke gawang City.

Kebangkitan Inggris

Berbeda dari babak pertama, Manchester City tampil kuat di babak kedua. Erling Haaland mencetak gol bagi tuan rumah pada menit ke-53 lewat sepakan kepala, memanfaatkan bola lambung yang dikirim pemain pengganti asal Senegal, Iliman Ndiaye.

Gol Haaland membakar semangat mantan pelatihnya, Pep Guardiola, yang duduk di tribune, dan kamera menangkap momen perayaan serta tepuk tangannya untuk pemain Norwegia tersebut.

Namun belum sampai 10 menit, Magnes Akliouche kembali mengembalikan selisih menjadi 3 gol ketika melepaskan tembakan keras yang sempat dihalau kiper Gianlugi Donnarumma, tetapi bola justru jatuh ke dalam gawangnya. Gol keempat Saint-Germain itu datang setelah serangkaian peluang yang terbuang oleh City.

Pada menit ke-75, Haaland mencetak gol kedua bagi tuan rumah, menyusul umpan mendatar dari rekannya asal Maroko, Ayoub Bouaddi, sehingga skor berubah menjadi (4-2).

Saint-Germain sempat berpeluang mencetak gol kelima ketika mendapatkan penalti setelah pelanggaran terhadap Nuno Mendes, namun penyerang pengganti asal Spanyol, Ferran Torres, melepaskan tembakan lemah yang dihalau Donnarumma.

Babak kedua juga diwarnai banyaknya peluang gol yang terbuang oleh City, terutama melalui Antoine Semenyo, selain itu mistar gawang menggagalkan upaya Haaland dan tiang gawang menahan tembakan Enzo Fernandez.



