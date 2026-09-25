Video: "Pria Paling Berbahaya di Skandinavia" Menggulingkan Ibrahimovic dari Takhtanya

Dalam sebuah malam yang tak akan dilupakan oleh kawasan Eropa Utara, Erling Haaland tak sekadar memimpin Norwegia meraih kemenangan, tetapi juga merebut mahkota dari legenda abadi Swedia, mengukuhkan dirinya sebagai raja baru Skandinavia yang tak tertandingi.

Penyerang Norwegia itu mencatatkan pencapaian bersejarah baru, setelah mencetak dua gol yang mengantar timnas negaranya menang atas rival tradisional Denmark 3-2 di UEFA Nations League, sekaligus memecahkan rekor yang dipegang pemain Swedia Zlatan Ibrahimovic sebagai pencetak gol internasional terbaik dalam sejarah timnas-timnas Eropa Utara.

Dengan dua gol tersebut, Haaland menambah koleksinya menjadi 64 gol internasional hanya dalam 56 pertandingan, melampaui rekor Ibrahimovic yang mencetak 62 gol dalam 122 pertandingan bersama timnas Swedia, sebuah paradoks yang mengungkap besarnya fenomena ketajaman yang dimiliki penyerang Manchester City itu, menurut "Reuters".

Gol bersejarah itu, yang merupakan gol keduanya dalam pertandingan tersebut, tercipta pada menit ke-74, memberikan Norwegia kemenangan resmi pertamanya atas Denmark dalam sejarah pertemuan langsung kedua tim, mengakhiri kutukan panjang, sekaligus menganugerahinya gelar pria paling berbahaya di Skandinavia.

Bakat yang tak bisa diajarkan

Ståle Solbakken, pelatih kepala timnas Norwegia, tak menemukan kata-kata untuk menjelaskan apa yang dilakukan penyerangnya. Ia mengatakan usai pertandingan: "Hal itu tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipelajari. Ini bakat alami, ini insting."

Haaland (26 tahun), yang menjalani pertandingan internasional pertamanya bersama timnas senior pada 2019, kini mencetak gol dengan rasio menakutkan melebihi 1,1 gol per pertandingan, sebuah angka yang tak bisa dibantah oleh logika sepak bola mana pun.

Sementara itu, rekan setimnya di timnas, gelandang Sander Berge, mengungkapkan kekagumannya dengan berkata: "Ini luar biasa. Wajar saja jika Haaland mencetak gol, jadi masuk akal bila ia berada di antara para pencetak gol terbaik, tetapi hal ini tetap sangat mengesankan."









Melampaui sang fenomena

Pencapaian Haaland tak berhenti di batas kawasan Utara, melainkan turut melampaui legenda dunia lainnya, yakni bintang Brasil Ronaldo Nazario, yang mengakhiri kariernya di level internasional dengan koleksi 62 gol sebelum pensiun pada 2011.

Kini, jarak yang memisahkannya dari rekor absolut gol timnas-timnas kawasan Utara, baik pria maupun wanita, yang dipegang legenda sepak bola wanita Swedia Lotta Schelin dengan koleksi 88 gol, tinggal 24 gol, sebuah angka yang tampak berada dalam jangkauan mesin gol asal Norwegia itu.

Di sisi lain, penyesalan mendominasi reaksi di Denmark, di mana semua orang mengakui ketajaman menentukan dari Haaland.

Analis olahraga di kanal DR Denmark, Michael Stein Jensen, berkata: "Norwegia memilikinya, dan mereka harus bersyukur atas hal itu pada malam ketika ketajamannya yang mutlak memberi hak kepada orang Norwegia untuk berbangga diri."

Sementara surat kabar Denmark B.T menulis judul: "Denmark dihukum dengan kejam oleh pria paling berbahaya di Norwegia."

Penyerang Denmark Rasmus Højlund, yang menjalani malam sulit dalam mengawal Haaland, mengakui bahaya lawannya itu dengan berkata: "Erling memiliki cara istimewa dalam menemukan jalannya menuju gawang. Karena itu, dari sudut pandang tersebut, hal ini tidak mengejutkan, tetapi pada saat yang sama membuat saya frustrasi."

Peluang akan terbuka bagi Denmark untuk membalas dendam dan mengembalikan sebagian kebanggaan mereka, ketika menjamu Norwegia pada laga terakhir fase grup UEFA Nations League tanggal 17 November mendatang, dalam sebuah pertandingan yang semua mata kembali akan tertuju pada sang raja baru kawasan Utara.







