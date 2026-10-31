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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Predator Al Hilal Terus Memangsa Klub-Klub Liga Roshn

Al Hilal vs Al Fateh FC
Al Hilal
Al Fateh FC
Saudi Pro League
O. Watkins
Arab Saudi
Inggris

Penyerang Inggris itu menjadi bintang pertandingan

Penyerang Inggris milik Al Hilal, Ollie Watkins, melanjutkan penampilan gemilangnya di Liga Roshn Saudi untuk Pemain Profesional, setelah merobek gawang Al Fateh dengan sebuah gol baru dalam pertemuan kedua tim pada Sabtu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12, untuk menegaskan kehadiran ofensifnya dan menambah satu korban baru ke dalam daftar klub yang berhasil ia bobol dengan seragam sang Pemimpin.

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Watkins membuka keunggulan Al Hilal pada menit ke-12, setelah menyambut bola yang memantul dari mistar gawang, lalu mengubahnya dengan satu sentuhan sukses ke dalam gawang, memberikan timnya keunggulan dan menyulut atmosfer pertandingan sejak dini.

Watkins mengejar Martinelli dalam perburuan top skor Al Hilal

Penyerang Inggris itu menambah koleksinya menjadi lima gol sepanjang musim ini di Liga Roshn, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua Al Hilal di kompetisi tersebut, di belakang pemain Brasil Gabriel Martinelli, yang memuncaki daftar top skor tim.

Pertandingan berikutnya
HIL

HIL

AFC Champions League Elite

03 Nov 2026

ALA

ALA

ALF

ALF

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALR

ALR

Watkins terus memberikan tambahan ofensif yang dinantikan sejak ia bergabung dengan Al Hilal, memanfaatkan pergerakannya di dalam kotak penalti serta kemampuannya mengeksploitasi bola-bola pantul dan peluang yang tersedia, hingga menjadi salah satu kartu andalan yang diandalkan tim dalam perjalanannya memperebutkan gelar liga.

11 pemain bergantian merobek gawang lawan

Kekuatan ofensif Al Hilal tidak terbatas pada satu penyerang tertentu, karena gol-gol tim di Liga Roshn musim ini terbagi di antara 11 pemain, sebuah indikasi beragamnya solusi pencetak gol di dalam skuad sang Pemimpin dan kemampuan lebih dari satu unsur untuk menembus gawang.

Mohamed Mahzari dan pemain Maroko Yassine Bounou menjadi satu-satunya duo dalam skuad Al Hilal saat ini yang belum mencetak gol apa pun di kompetisi tersebut hingga kini, sementara pemain-pemain lainnya berhasil meninggalkan jejak golnya, sehingga tim terus mengandalkan kekuatan kolektif dan keberagaman sumber bahaya.

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