Video: Prancis menghajar Maroko dengan dua gol mengejutkan dalam waktu 6 menit

Tim nasional Prancis berhasil mencetak dua gol dalam waktu 6 menit saat menghadapi tim nasional Maroko, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini, dalam rangka babak perempat final Piala Dunia 2026.

Kylian Mbappé, kapten timnas Prancis, berhasil menebus kegagalannya mengeksekusi tendangan penalti pada babak pertama, setelah berhasil mencetak gol ke gawang Maroko melalui tendangan akurat pada menit ke-60.

Baca juga.. Menggulingkan Raja Afrika dan Menyaingi Pelé.. Bouadi Menulis Sejarah di Piala Dunia

Mbappé sempat menghadapi momen sulit di awal pertandingan, ketika kiper Maroko Yassine Bounou menggagalkan tendangan penalti yang dilepaskan bintang Prancis tersebut, sehingga menjaga gawangnya tetap bersih dan memberikan dorongan moral besar bagi “Singa Atlas” dalam menghadapi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia.

Mbappé kembali memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, dengan 8 gol, sejajar dengan pemain Argentina, Lionel Messi.









Ousmane Dembélé hanya perlu menunggu 6 menit untuk mengejutkan Maroko dengan gol baru melalui tendangan keras yang gagal dihalau oleh Yassine Bounou.

Dembélé menambah koleksi golnya menjadi lima gol dalam edisi turnamen kali ini, ditambah dua assist, sehingga total kontribusinya menjadi tujuh.



