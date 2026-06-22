Tribun Stadion Arrowhead di Kansas City menjadi saksi pemandangan keluarga yang menggemaskan, saat pertandingan di mana Lionel Messi mencetak hat-trick dan membawa Argentina mengalahkan Aljazair, dalam laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Menurut video yang beredar, kedua putra Messi, Thiago dan Mateo, nyaris bertengkar setelah gagal mencapai kesepakatan mengenai sesuatu, sehingga ibu mereka, Antonella Roccuzzo, harus turun tangan untuk meredakan perselisihan dan mencegah anak-anak tersebut mulai berkelahi serta membuat keributan.

Tiaago terlihat mengejar adiknya, Mateo, di antara barisan kursi penonton, dalam adegan yang menunjukkan bahwa kedua bersaudara itu tampaknya lebih sibuk dengan “masalah” mereka sendiri daripada menyaksikan penampilan gemilang ayah mereka yang sedang mencetak tiga gol di lapangan pada saat yang sama.

Setelah menyamakan kedudukan dengan gol yang dicetak pemain Jerman Miroslav Klose (16), Messi bersiap untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia saat timnas Argentina menghadapi Austria pada putaran kedua Grup 10, Senin malam ini, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan pertandingan melawan Yordania pada Minggu dini hari mendatang.

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