Video: Pertengkaran sengit antara Ibrahim Hassan dan petugas keamanan Hotel Al-Fara'ina

Terjadi perselisihan antara Ibrahim Hassan, manajer tim nasional Mesir, dan salah satu petugas keamanan di hotel tempat rombongan "Al-Fara'una" menginap di kota Dallas, Amerika Serikat, menjelang pertandingan melawan Australia yang dijadwalkan besok malam, Jumat, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar “Al-Masry Al-Youm”, seorang sumber di dalam tim nasional Mesir mengatakan bahwa “perselisihan tersebut terjadi akibat cara petugas keamanan menangani para pendukung Mesir yang berkumpul di depan tempat penginapan rombongan tim.”

Baca juga

Senegal Gagal Menyamai Prestasi Maroko Saat Melawan Tim-Tim Eropa

Pelatih Belgia tentang Senegal: Tim-tim ini kehilangan struktur taktisnya di akhir pertandingan

Sumber tersebut menambahkan: "Para pendukung Mesir ingin mengambil foto kenang-kenangan bersama para pemain, namun petugas keamanan campur tangan dan memperlakukan mereka dengan kasar, yang memicu kemarahan Ibrahim Hassan, dan ia menyatakan keberatannya terhadap tindakan mereka".

Ia melanjutkan: “Situasinya sederhana, dan tidak ada yang benar-benar bersalah,” sambil menegaskan bahwa insiden tersebut berakhir dengan cepat, dan tidak akan berdampak pada konsentrasi tim nasional menjelang pertandingan melawan Australia.

Timnas Mesir lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan 5 poin, tertinggal dari Belgia berdasarkan selisih gol, sementara Timnas Australia lolos sebagai runner-up Grup 4 dengan raihan 4 poin, unggul atas Paraguay berdasarkan selisih gol.

Pemenang dari pertandingan Mesir melawan Australia dijadwalkan akan bertemu dengan pemenang dari pertandingan Argentina melawan Cape Verde, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.



