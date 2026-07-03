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Video - Perayaan gila-gilaan Abou Treika setelah Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia

Australia vs Egypt
Australia
Egypt
World Cup
Australia
Mesir
AS

Bintang asal Mesir itu membuat kehebohan di studio

Jaringan "BeIN Sports" merekam momen-momen luar biasa dari legenda sepak bola Mesir, Mohamed Abu Treika, dan rekan setimnya, Ahmed El-Mohamady, yang tampak sangat tegang di dalam studio selama adu penalti yang menentukan antara Mesir dan Australia.

Timnas Mesir berhasil lolos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Australia (4-2) melalui adu penalti usai imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Dalam video yang beredar, terlihat Abu Treika memegang kertas dan pena, dengan penuh konsentrasi mencatat nama-nama penendang yang berhasil dan yang gagal dari kedua tim, sementara raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang jelas setiap kali tendangan dilakukan.

Abu Treika tak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan meriah dan memberikan dukungan penuh semangat setelah setiap tendangan penalti Mesir yang berhasil, sementara Al-Mohamadi turut merasakan emosi yang berganti-ganti antara harapan dan ketakutan.

Segera setelah diumumkan bahwa tim Firaun menang 4-2, keduanya meledak dalam perayaan yang gila-gilaan dan saling berpelukan erat, dalam adegan yang mencerminkan besarnya pencapaian bersejarah yang diraih Mesir dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya.

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