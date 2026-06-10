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Video: "Peramal Piala Dunia yang Baru".. "Jamel Pogba" Meramalkan Juara Piala Dunia 2026

Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
France
Spain
Portugal
England
Brazil
Argentina
P. Pogba
Arab Saudi
Uruguay
AS
Prancis
Spanyol
Portugal
Inggris
Brasil
Argentina

Pilihannya ada pada 7 tim

Terlepas dari analisis para pakar dan kecerdasan buatan, para penggemar sepak bola menanti prediksi yang berbeda menjelang turnamen besar.

Yang dimaksud di sini adalah prediksi yang jauh dari campur tangan manusia, seperti yang terjadi pada gurita legendaris "Paul", yang meraih ketenaran global selama Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, berkat prediksinya yang akurat terhadap hasil pertandingan.

Dan kini giliran hewan lain, yaitu unta, yang memicu persaingan prediksi beberapa jam sebelum dimulainya Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Pada Desember 2025, bintang Prancis Paul Pogba mengumumkan kemitraan strategis dan akuisisi saham sebesar 20% di tim "Al-Hobub" Saudi, yang merupakan tim profesional balap unta pertama di dunia. 

Hari ini, klub tersebut memposting video di halaman Facebook-nya yang menampilkan Pogba bersama seekor unta, saat ia memprediksi pemenang gelar Piala Dunia 2026.

World Cup
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Unta tersebut memprediksi pemenang Piala Dunia 2026 dengan memilih ember yang bertuliskan bendera negara tertentu untuk diminum.

Pilihannya adalah antara tim nasional Prancis, Spanyol, Argentina, Arab Saudi, Brasil, Inggris, dan Portugal.

Setelah Pogba membiarkannya bebas, unta itu berjalan menuju ember yang bertanda bendera Prancis, sehingga memprediksi kemenangan Les Bleus dalam Piala Dunia 2026.

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