Abdullah Al-Salem, penyerang Al-Qadsiah, mencatatkan momen langka di dunia sepak bola, setelah mencetak gol internasional pertamanya bersama timnas Arab Saudi pada usia 33 tahun.

Timnas Arab Saudi menang atas Irak dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Selasa ini, di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada matchday ketiga sekaligus terakhir fase grup Piala Teluk.

Abdullah Al-Salem membuka keunggulan timnas Arab Saudi pada menit ke-54 pertandingan, setelah memanfaatkan bola muntah dari Ahmed Basil, penjaga gawang Irak, untuk mengarahkan bola ke gawang yang telah kosong.

Gol tersebut merupakan yang pertama bagi Al-Salem bersama timnas Arab Saudi, meski usianya telah mencapai 33 tahun, sementara ia baru menjalani laga keempatnya bersama tim tersebut.

Al-Salem sebelumnya telah mengukir sejarah pada Maret tahun lalu, ketika pelatih asal Prancis Hervé Renard memanggilnya untuk bergabung dengan timnas Arab Saudi untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, pada usia 32 tahun.

Sejak saat itu, penyerang Al-Qadsiah tersebut tampil sebagai pemain pengganti melawan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026, kemudian melawan Amerika Serikat dan Meksiko pada Piala Emas 2025, sebelum menjalani laga sebagai pemain inti untuk pertama kalinya melawan Irak.

Perlu dicatat bahwa pemain berusia 33 tahun ini memiliki karier yang besar di Liga Roshn Saudi, di mana ia telah bermain untuk banyak klub, yang paling menonjol adalah Al-Nassr dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2018-2019, serta Al-Khaleej, Al-Ettifaq, Al-Fayha, dan terakhir Al-Qadsiah.