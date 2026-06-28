Kapten tim nasional Yordania, Ihsan Haddad, mengungkapkan perasaan campur aduk setelah perjalanan Al-Nashama di Piala Dunia 2026 berakhir, Minggu pagi ini, saat mereka kalah dari Argentina dengan skor 3-1 pada pertandingan penutup Grup 10.

Di awal pernyataannya kepada media setelah pertandingan, Haddad mengatakan bahwa rekan-rekannya telah berjuang semaksimal mungkin selama turnamen ini, sekaligus menegaskan bahwa “seharusnya kami bisa tampil lebih baik dari ini.”

Ia menambahkan kepada surat kabar olahraga Saudi, Al-Riyadiah: “Sejujurnya, kita harus mengevaluasi kembali strategi kita dalam situasi tendangan bebas, karena kebobolan gol dengan cara yang sama berulang kali merupakan hal yang memalukan.”

Mengenai hal-hal positif, Haddad mengatakan bahwa “pengalaman ini akan menjadi landasan di masa depan, dan insya Allah kita akan belajar darinya. Keyakinan dan karakter yang telah kita peroleh akan kita wariskan kepada generasi mendatang, insya Allah.”

Mengenai manfaat partisipasi ini bagi Yordania sebagai runner-up Piala Asia dan Piala Arab, ia menegaskan bahwa “yang kurang dari kami hanyalah hasil,” sambil menjelaskan: “Penampilan kami saat ini belum membuahkan hasil, namun di masa depan saya yakin hal itu akan membuahkan hasil, setelah kepercayaan terhadap pemain Yordania semakin besar, dan kami kini memiliki generasi muda yang mulai percaya pada kemampuannya, serta kami memiliki potensi dan bakat untuk membangun diri kami sendiri, dan dengan memperbaiki beberapa detail kecil seperti tendangan bebas, serta hal-hal lain yang akan kita bahas di antara kita nanti, segalanya akan menjadi lebih baik di masa depan, insya Allah.”

Ia juga menyampaikan pesan kepada para pendukung Yordania dengan mengatakan: “Tak ada kata-kata yang cukup untuk berterima kasih kepada mereka, karena mereka telah mendukung kami di mana-mana. Hari ini, meskipun kehadiran penonton Argentina sangat padat, suara mereka tetap terdengar; kami bangga pada mereka, dan kami meminta maaf atas hasil di turnamen ini, namun kami menegaskan kepada mereka bahwa kami telah berupaya sekuat tenaga dan memberikan segalanya di Piala Dunia ini.”

Ia juga menekankan pentingnya dukungan moral yang diberikan oleh Raja Yordania, Putra Mahkota, dan Keluarga Hashemite kepada tim nasional, sambil menegaskan, “Kami sangat diuntungkan oleh dukungan moral mereka di dalam lapangan, yang memberi kami motivasi untuk memberikan yang terbaik, demi mereka dan demi lambang tanah air. Yordania sangat berharga bagi kami, dan seluruh rakyat Yordania layak mendapatkannya.”

Timnas Yordania tersingkir dari Piala Dunia setelah menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grupnya, masing-masing melawan Austria 1-3, Aljazair 1-2, dan Argentina 1-3.