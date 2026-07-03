Video: Pelukan Modrić dan Ronaldo Menghidupkan Kembali Kenangan Kejayaan Real Madrid

Dua bintang, Luka Modrić dan Cristiano Ronaldo, menjadi sorotan bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan, saat Stadion “BMO Field” berubah menjadi panggung penuh kesetiaan dan kenangan, di sela-sela pertandingan antara Kroasia dan Portugal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Platform “X” ramai pada Jumat malam dengan cuplikan-cuplikan mengharukan yang mendokumentasikan momen ketika kapten Kroasia mendekati mantan rekan setimnya saat para pemain berbaris untuk berjabat tangan sesuai tradisi.

Modrić tidak hanya sekadar berjabat tangan, tetapi juga langsung memeluk Ronaldo dengan hangat, dalam adegan yang merangkum enam tahun kejayaan bersama saat mengenakan seragam Real Madrid.

Kehangatan pertemuan itu tidak berhenti sampai di situ, karena kamera juga menangkap pelukan lain yang terjadi antara kedua legenda tersebut saat wasit asal Norwegia, Espen Eskus, melakukan undian untuk menentukan tendangan awal.

Tanda-tanda kebahagiaan dan kepuasan terlihat jelas di wajah keduanya, seolah-olah mereka kembali sejenak ke masa-masa “Santiago Bernabéu”.

Pertemuan ini mengingatkan kembali pada era keemasan yang dialami kedua klub raja tersebut, di mana Modrić dan Ronaldo bermain bersama selama enam musim dan meraih gelar-gelar bersejarah, terutama Liga Champions, sebelum jalur karier profesional memisahkan mereka dan gairah Piala Dunia mempertemukan mereka kembali.

Dalam hitungan jam, momen tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar di media sosial, di mana para pengikut menganggapnya sebagai “momen kemanusiaan turnamen” yang menegaskan bahwa sepak bola lebih besar dari sekadar kompetisi, dan bahwa rasa hormat di antara para legenda tidak akan terhapus oleh waktu maupun lika-liku lapangan.