Video: Pelatih Norwegia membakar semangat di ruang ganti: Kami akan datang, Ancelotti

Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, tim nasional Norwegia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Berkat kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, mereka mencatatkan prestasi bersejarah, seperti yang dijelaskan oleh pelatih Ståle Solbakken di ruang ganti setelah peluit akhir dibunyikan.

Pertandingan antara kedua tim berlangsung sengit. Setelah Norwegia unggul lewat gol Antonio Nosa pada menit ke-36, Amad Diallo menunjukkan keterampilan luar biasa dan menyamakan kedudukan dengan gol menakjubkan pada menit ke-74, sebelum Erling Haaland memanfaatkan kesalahan pertahanan yang fatal dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-86 dengan sangat tenang, karena ia dibiarkan tanpa pengawalan hanya beberapa langkah dari gawang.

Setelah pertandingan di ruang ganti, Solbakken menyampaikan pidato yang mengharukan yang membangkitkan semangat para pemainnya, di tengah suasana yang penuh keceriaan dan tawa.

Halaman resmi Tim Nasional Norwegia di X mempublikasikan kata-kata sang pelatih, yang berkata kepada para pemainnya: “Kalian tidak hanya mengubah sejarah sepak bola Norwegia, tetapi juga sejarah negara ini secara keseluruhan. Ini adalah pencapaian luar biasa yang tidak akan pernah terulang lagi.”

Ia menambahkan: “Mulai sekarang, kami akan lolos berulang kali, dan ini berarti 28 tahun penderitaan yang panjang, saat kami selalu terpaksa pulang ke tanah air, akhirnya telah berakhir.”

Solbakken melanjutkan, “Perasaan yang kini dirasakan oleh seluruh rakyat Norwegia ini tidak akan pernah hilang. Kalian telah memastikan bahwa seluruh Norwegia bisa merayakan selama dua minggu tanpa ada yang memandang mereka dengan heran. Inilah tepatnya yang telah kalian ciptakan,” yang juga membuat para pemainnya tertawa.

Di akhir pidatonya, ia menyampaikan pesan kepada rekan sesama pelatih asal Brasil, Carlo Ancelotti, yang akan dihadapi timnas Norwegia di babak 16 besar, sambil tertawa ia berkata: “Dan satu hal lagi: Hei, Carlo Ancelotti, kami datang!” di tengah tepuk tangan meriah dan tawa para pemainnya, menegaskan bahwa mereka tidak takut pada siapa pun.

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