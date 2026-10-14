Video: Paris Gempur Markas City dengan Tiga Gol dalam Setengah Jam

Paris Saint-Germain mengejutkan tuan rumah Manchester City dengan tiga gol dalam setengah jam, pada laga yang sedang berlangsung di antara keduanya di Stadion Etihad, Rabu malam ini, dalam pekan kedua babak pertama Liga Champions Eropa.

Pada menit ke-13, Paris melancarkan serangan balik dengan memanfaatkan naiknya hampir seluruh pemain City ke depan, hingga bola sampai ke pemain internasional Prancis Desire Doue, yang melepaskan tembakan mendatar dengan rapi ke sisi kanan kiper Italia, Gianluigi Donnarumma, yang tampak sebenarnya bisa menahan tembakan tersebut.





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Saint-Germain tidak memberi kesempatan bagi City untuk bangkit, sebab pada menit ke-15 Ousmane Dembele mengirim bola dari sisi kanan kepada Doue di sisi kiri, sebelum rekannya itu mengembalikannya kembali kepadanya, dan mantan penyerang Barcelona itu menyambutnya dengan kepala ke dalam gawang Donnarumma, memperbesar keunggulan tim tamu.









Pada menit ke-32, gelandang Portugal, Vitinha, melengkapi tiga gol tim tamu setelah menerima umpan dengan tumit dari Zaire-Emery, lalu melepaskan tembakan langsung ke gawang City.

Tim berjuluk The Citizens itu memasuki laga hari ini dengan percaya diri usai kemenangan besar atas Liverpool (3-0) di Premier League, sementara Saint-Germain mengalahkan Le Mans (3-1) di Liga Prancis.