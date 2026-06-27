Video: Mungkinkah mereka meledakkannya?.. Stadion yang hancur memperkeruh kontroversi seputar Piala Dunia di Amerika

Para bintang tim nasional Swedia mendapat pukulan telak menjelang pertandingan melawan Jepang di laga penutup Grup 6 Piala Dunia 2026, yang semakin menambah daftar kritik terhadap manajemen dan penyelenggaraan turnamen tersebut, terutama di stadion-stadion di Amerika Serikat.

Menurut situs New York Post, “Lapangan Stadion Toyota di Frisco, Texas, dipenuhi puing-puing, peralatan konstruksi, dan tribun yang tampak rusak, sehingga sesi latihan tim yang diperkuat bintang-bintang seperti Alexander Isak (Liverpool) dan Viktor Gioukires (Arsenal), tampak seolah-olah dilakukan di lokasi pembongkaran, bukan di lapangan sepak bola.”

Stefan Peterson, manajer tim nasional Swedia, mengungkapkan bahwa tim telah diberi peringatan sebelumnya mengenai kondisi tersebut sebelum tiba di stadion. Ia menegaskan bahwa sesi latihan tidak terganggu, namun ia mencatat bahwa para pemain terkejut dengan banyaknya puing-puing.

Pernyataannya tersebut dilansir oleh surat kabar Swedia “Aftonbladet”, di mana ia mengatakan: “Seharusnya ada sesuatu yang dibongkar, dan tampaknya jatuh ke arah yang salah. Untungnya tidak ada yang terluka. Mungkin mereka meledakkannya, lalu terjadi kesalahan.”

Ia menambahkan: “Para pemain agak terkejut saat tiba di sana, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini.”

Di sisi lain, pejabat klub “FC Dallas”, yang memiliki stadion tersebut, menjelaskan dalam pernyataan kepada situs “The Athletic” bahwa pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembongkaran yang direncanakan dan terkendali di kawasan pembangunan yang aktif, dan bahwa proses pembongkaran dilakukan menggunakan teknik “pembongkaran dengan tarikan” tanpa menggunakan bahan peledak, sebelum latihan tim Swedia dimulai. "Tim berlatih sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyelesaikan sesi latihan seperti biasa."

Swedia menempati posisi ketiga dengan selisih satu poin dari Jepang yang berada di posisi kedua, sementara Belanda memuncaki grup dengan 7 poin. Ketiga tim tersebut lolos ke babak 32 besar, di mana rekan-rekan Isaac dan Jukeres dijadwalkan akan bertanding melawan Prancis pada Rabu, 1 Juli mendatang.

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