Video: Momen yang sulit... Yordania kebobolan gol bersejarah saat melawan Austria

Tim nasional Yordania mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan berpartisipasi dalam edisi kali ini untuk pertama kalinya, namun awal perjalanannya di turnamen ini diwarnai momen sulit setelah kebobolan gol pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia saat menghadapi Austria pada Rabu pagi.

Timnas Austria berhasil mencetak gol ke gawang Al-Nashama pada menit ke-20 melalui Romano Schmid, yang menerima umpan di tepi kotak penalti, sebelum mengontrol bola dengan sentuhan pertama yang luar biasa, lalu melepaskan tendangan melengkung yang akurat yang mengarah ke sudut kanan atas gawang kiper Yordania, Yazid Abu Laila.

Dengan demikian, Schmid menjadi pencetak gol pertama yang diterima timnas Yordania di putaran final Piala Dunia, dalam pertandingan pertama yang dilakoni timnas Yordania sepanjang sejarah partisipasi mereka di ajang tersebut.

Timnas Yordania berharap dapat mengatasi guncangan gol pertama tersebut dan segera membalikkan keadaan, terutama karena meraih hasil positif akan memberi mereka dorongan besar di grup yang kuat yang juga diisi oleh Argentina dan Aljazair.

Gol Schmid tersebut memberikan keunggulan awal bagi Austria dalam persaingan memperebutkan puncak Grup 10, yang beberapa jam sebelumnya menyaksikan kemenangan Argentina atas Aljazair dengan skor 3-0 berkat gol-gol yang dicetak oleh Lionel Messi.