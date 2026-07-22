Video: Momen mengharukan antara Morata dan Yamal yang mengungkap rahasia kesuksesan Spanyol

Menit-menit setelah peluit panjang pertandingan antara Spanyol dan Argentina, pada final Piala Dunia 2026, menyaksikan momen mengharukan antara Alvaro Morata, kapten timnas Spanyol yang menjuarai Piala Eropa 2024, dan Lamine Yamal, bintang La Roja saat ini.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengatakan, bahwa Alvaro Morata tidak ingin melewatkan final Piala Dunia 2026 yang memberi Spanyol bintang keduanya.

Penyerang Como itu terbang ke New York untuk menyaksikan pertandingan tersebut, ditemani para pemain internasional lain yang tidak bisa tampil di turnamen ini, seperti Fermin Lopez.

Setelah gol Ferran Torres pada menit ke-106 di waktu tambahan, yang memberi timnas Spanyol kemenangan, perayaan pun berpindah ke lapangan Stadion MetLife.

Di tengah pelukan, air mata, dan ucapan selamat, salah satu momen paling mengharukan adalah momen yang mempertemukan Morata dan Lamine Yamal.

Kamera menangkap momen mantan penyerang Real Madrid dan Atletico Madrid itu memeluk bintang muda Barcelona dalam waktu yang lama.

Itu adalah gestur yang penuh kasih sayang dan persahabatan, mencerminkan hubungan erat antara kedua pemain, meski keduanya tidak tampil bersama di Piala Dunia kali ini.

Pemandangan itu kembali menyoroti suasana yang berkembang di dalam timnas Spanyol, dan seperti yang diungkapkan pelatih Luis de la Fuente setelah pertandingan final: "Para pemain telah memberikan contoh teladan tentang bagaimana seharusnya sebuah kelompok, tim, dan keluarga."

Kata "keluarga" itu sendiri tampak jelas dalam pelukan yang mempertemukan Morata dan Lamine. Sebuah gambar yang melambangkan pergantian generasi dan menunjukkan bahwa keberhasilan-keberhasilan terkini generasi emas baru para pemain Spanyol ini tidak hanya bergantung pada bakat di lapangan, tetapi juga pada persatuan dan rasa memiliki yang berkembang di ruang ganti.







