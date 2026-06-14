Video.. Momen menarik antara Hakimi dan Neymar setelah pertandingan imbang antara Maroko dan Brasil

Kamera menangkap momen istimewa antara Ashraf Hakimi, bintang tim nasional Maroko, dan Neymar da Silva, pemain Brasil, setelah pertandingan antara Atlas Lions dan Samba di babak pertama Piala Dunia 2026.

Hakimi terlihat bercanda dan berjabat tangan dengan Neymar dan Vinícius Júnior setelah peluit akhir dibunyikan, sebelum bintang Maroko itu memutuskan untuk memberikan jersey-nya kepada pemain Santos yang tidak ikut bermain karena cedera.

Hakimi sebelumnya pernah bermain bersama Neymar di Paris Saint-Germain dari 2021 hingga 2023.

Skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan antara Maroko dan Brasil pada Minggu pagi ini, di mana Tim Singa Atlas tampil lebih dominan sepanjang pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, namun gagal mengonversinya menjadi gol.

Maroko memulai pertandingan dengan tekanan serangan yang intens, yang berujung pada gol indah yang dicetak oleh Ismail Saibari, berkat umpan apik dari Ibrahim Diaz pada menit ke-21.

Di sisi lain, timnas Brasil segera menata barisan mereka dan menyamakan kedudukan melalui tendangan indah Vinícius Júnior pada menit ke-32 dari dalam kotak penalti.



