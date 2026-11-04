Manchester City mengakhiri babak pertama dengan keunggulan atas tuan rumah Leipzig (1-0), pada hari Rabu ini, di Stadion Red Bull Arena, dalam laga pekan keempat Liga Champions Eropa.

Gol tim Inggris itu tercipta melalui gol bunuh diri, ketika pemain tim Jerman tersebut, Castello Lukeba, secara tidak sengaja menjebol gawangnya sendiri pada menit ke-37, menyusul umpan silang dari pemain City, Nico O'Reilly.

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Tim tamu tidak menampilkan performa yang diharapkan pada babak pertama, di mana mereka menguasai bola sebesar 66%, berbanding 34% milik Leipzig, namun mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran, dari total 4 tembakan.

Sebaliknya, Leipzig tampil dengan performa yang baik pada paruh pertama babak tersebut, dan melepaskan 6 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran, serta menyamai City dalam jumlah sentuhan di dalam kotak penalti lawan (8 untuk masing-masing tim).