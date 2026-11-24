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Mohamed Al-Deayea, mantan kiper Al-Hilal dan timnas Arab Saudi, tunduk pada Cristiano Ronaldo, kapten rival abadi Al-Nassr asal Portugal. Ia mengakui bahwa sang bintang kini sudah dekat dengan gol ke-1.000 dalam kariernya.

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Dalam pernyataannya kepada program "Dawrina Ghair", Al-Deayea mengatakan: "Ronaldo kini mampu mencapai gol ke-1.000 dalam kariernya."

Jurnalis Arab Saudi Khalid Al-Shenaif, pembawa acara program tersebut, lantas berkelakar kepada legenda Al-Hilal itu dengan mengingatkannya pada pernyataannya musim lalu, saat ia menyebut sang bintang Portugal tidak akan mencapai gol ke-1.000.

Menanggapi hal itu, Al-Deayea berkata: "Ketika Anda melihat para pengatur serangan yang bermain di sekitar Cristiano (Ronaldo), seperti Joao Felix dan Sadio Mane, mereka membuatnya mampu mencetak gol. Bahkan Angelo memilih mengoper kepadanya alih-alih mencetak gol sendiri pada gol yang dianulir saat melawan Al-Sadd dari Qatar."

Ia menambahkan: "Menurut saya, Cristiano Ronaldo mampu (mencetak 1.000 gol), dan jika Al-Nassr terus tampil di level seperti ini, ia bisa meraih pencapaian tersebut sebelum bursa transfer musim dingin mendatang."

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Ia menutup: "Saya menarik kembali pernyataan saya sebelumnya karena tim-tim yang dihadapi Ronaldo. Seandainya ia tidak tampil di Liga Champions Asia Elite, ia tidak akan mencetak gol-gol ini, sebab level semua tim Asia sudah merosot."

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Pernyataan Al-Deayea muncul setelah kemenangan 2-1 Al-Nassr atas tamunya, Al-Sadd, pada Selasa ini di Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh , dalam laga pekan kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Ronaldo mencetak gol pertama Al-Nassr dalam laga melawan Al-Sadd lewat penalti yang ia dapatkan sendiri pada menit ke-12 setelah dilanggar di kotak penalti. Ia kemudian mengeksekusinya sendiri pada menit ke-13 dengan tembakan keras ke sisi kanan kiper Meshaal Barsham.

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Lewat penalti tersebut, Ronaldo mencapai gol ke-987 dalam kariernya, sehingga kini hanya berjarak 13 gol untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mencetak 1.000 gol.

Dengan gol ini, sang bintang Portugal juga mematahkan kutukan yang menghantuinya dalam mengeksekusi penalti bersama Al-Nassr sejak awal musim ini.

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Ronaldo gagal mengeksekusi penalti dalam laga klasik terakhir melawan rival abadi Al-Ahli pada Jumat lalu, dalam partai tunda pekan kesembilan Liga Roshn Saudi yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

Menurut lembaga statistik Opta, Ronaldo gagal mengonversi kedua penalti yang ia ambil sepanjang musim ini di Liga Roshn. Sebelumnya, ia juga gagal mengeksekusi satu penalti saat menang 1-0 atas Neom pada 20 Oktober lalu, di hadapan kiper Marcin Bulka.

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Jumlah tersebut sama dengan total penalti yang gagal dieksekusi Ronaldo sepanjang musim lalu di Liga Roshn, ketika ia berhasil mencetak 6 gol dari 8 penalti.

Selain itu, ini menjadi kali pertama Ronaldo gagal mengonversi dua penalti beruntun di Liga Roshn sejak bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2023, setelah kontraknya bersama Manchester United diputus.

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Penalti terakhir yang dicetak Ronaldo bersama Al-Nassr di Liga Roshn Saudi terjadi pada 3 April lalu, saat menang 5-2 atas Al-Najma, sebelum ia kembali mencetak gol dari titik putih lewat ajang Liga Champions Asia Elite.

Gol yang dicetak sang bintang Portugal itu bersejarah baginya, karena menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Al-Nassr sepanjang masa di Liga Champions Asia Elite.

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Ronaldo kini telah mengoleksi 17 gol sepanjang kiprahnya bersama Al-Nassr di Liga Champions Asia Elite, melampaui penyerang asal Maroko Abderrazak Hamdallah yang sebelumnya mencetak 16 gol bersama Al-Nassr di kompetisi tersebut.