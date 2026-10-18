Mencetak Lionel Messi dua gol indah dengan sentuhan khasnya sepanjang babak kedua, sehingga menambah koleksinya menjadi 25 gol di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Amerika, dan membawa Inter Miami menang 3-1 atas tuan rumah Atlanta United, Sabtu malam.

Menurut jaringan "ESPN", pemain Meksiko Germán Berterame membuka keunggulan Inter Miami pada menit ke-45, sebelum Messi mencuri perhatian setelah jeda dengan mencetak dua gol dalam rentang 4 menit.

Gol pertama datang pada menit ke-56, setelah Messi bergerak dari sisi kanan ke tengah, bertukar umpan dengan Berterame di tepi kotak penalti, sebelum melewati salah satu bek Atlanta yang berusaha menghentikannya dengan putus asa, lalu melepaskan tendangan mendatar yang bersarang di gawang.





Gol kedua tidak banyak berbeda dari yang pertama, ketika Luis Suárez mengirimkan umpan yang membuat Messi berhadapan langsung dengan gawang. Bintang Argentina itu kembali melesat, mengecoh salah satu bek sebelum menjebol gawang dengan kaki kirinya, kembali mengalahkan kiper Atlanta United, Lucas Hoyos.

Atlanta mencetak gol di menit-menit akhir untuk menjaga muka, setelah mantan penyerang Inter Miami, Fava Pico, menaklukkan gawang dari titik penalti.

Pelatih Inter Miami, Cristian Keily Gonzáles, memuji Messi usai pertandingan dengan mengatakan: "Dia tidak pernah berhenti membuat dunia terpukau. Maksud saya, saya benar-benar tidak bisa percaya bahwa pemain seperti dia, yang berusia 39 tahun, bisa menampilkan apa yang dia tampilkan sekarang. Dan yang paling membuat saya bahagia adalah melihatnya benar-benar bahagia, karena ketika dia bahagia, dia memberikan segalanya. Dia menikmati waktunya dan merasa benar-benar seperti di rumah sendiri."

Dia menambahkan: "Seperti yang selalu saya katakan, dia mendorong kami untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kehadirannya di sini adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Semua orang tahu betapa istimewanya hubungan kami. Setiap kali saya melihatnya, dia membuat saya tersenyum. Dan saya masih terus dibuat kagum olehnya."

Hingga akhir laga Sabtu, Messi memimpin perburuan Sepatu Emas pencetak gol terbanyak Liga Amerika dengan selisih 6 gol, serta berbagi puncak daftar pemberi assist dengan 15 assist bersama Son Heung-min, pemain Los Angeles FC, setelah Messi dicatat memperoleh assist kedua pada gol pembuka Berterame.





Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Amerika yang mencatatkan 15 assist dalam 3 musim berturut-turut, sekaligus melanjutkan kontribusi golnya untuk pertandingan ke-13 secara beruntun, menyamai rangkaian terpanjang kedua jenis ini dalam kariernya bersama klub dan tim nasional.

Dua gol terbaru tersebut menambah koleksi Messi menjadi 936 gol sepanjang karier profesionalnya, sementara pelatihnya sama sekali tidak meragukan kemampuannya untuk mencapai angka seribu gol.

Gonzáles berkata: "Ya, saya yakin dia akan mencapai 1000 gol. Saya percaya itu. Saya tahu dia akan melakukannya, karena dia menyukai tantangan dan menetapkan target-target yang ingin dia capai, dan karena dia sudah meraih segala hal lainnya, tantangan ini pun tidak akan menjadi pengecualian."

Dia melanjutkan: "Dia membuat saya kagum dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dan setiap kali saya melihatnya dalam latihan. Saya benar-benar berharap dia terus membuat kami kagum sampai hari ketika dia memutuskan untuk pensiun, dan saya berharap hari itu tidak datang dalam waktu dekat."

Dua gol pada Sabtu itu memberi peraih Ballon d'Or 8 kali tersebut, Messi, sebuah kenangan istimewa baru di Stadion Mercedes-Benz di Atlanta.

Pertandingan ini menjadi kunjungan pertama bintang Argentina itu ke stadion tersebut sejak semifinal Piala Dunia 2026 pada Juli lalu, ketika dia menciptakan dua gol di menit-menit akhir yang membawa Argentina menang dramatis atas Inggris.

Messi telah mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan sejak perpisahannya dengan tim nasional Argentina, setelah menjalani laga uji coba melawan Benin awal bulan ini.

Inter Miami sebelumnya telah memastikan lolos ke babak playoff pada hari Rabu, dan kemenangan terbaru ini memperpanjang rangkaian kemenangan beruntun mereka menjadi 3 pertandingan, sehingga menempati peringkat kedua Wilayah Timur di bawah Nashville yang memimpin dengan selisih cukup nyaman.

Sebaliknya, Atlanta United, yang dilatih Gerardo Tata Martino, mantan pelatih Messi di Inter Miami dan tim nasional Argentina, tengah kesulitan di peringkat ke-14 Wilayah Timur, dan menghadapi tugas berat untuk lolos ke babak playoff.

Inter Miami dijadwalkan kembali berlaga pada Sabtu depan, ketika bertandang ke New York Red Bulls.



