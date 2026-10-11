Lionel Messi melanjutkan performa gemilangnya bersama Inter Miami, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan besar atas DC United dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang digelar di Stadion NU.

Hal itu terjadi hanya empat hari setelah perpisahan emosional Messi dengan timnas Argentina, sementara Luis Suarez juga mencetak dua gol dalam kemenangan Inter Miami tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Messi menambah koleksinya menjadi 23 gol pada musim ini di liga sepak bola Amerika Serikat, sehingga terus memperkokoh posisinya di puncak daftar pencetak gol, sementara Suarez memainkan peran menonjol dalam memastikan kemenangan sejak dini, setelah mencetak dua golnya pada babak pertama.

Dan setelah acara perpisahan akbar yang digelar untuk Messi bersama timnas Argentina pada 6 Oktober ini di Buenos Aires, dalam pertandingan persahabatan melawan Benin, sang bintang Argentina kembali ke susunan pemain inti yang menjalani laga melawan DC United, pada periode jeda internasional yang berlangsung selama tiga pekan.

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Selama periode jeda internasional, Messi mampu tampil di seluruh pertandingan Inter Miami, dan ia hanya bepergian ke Argentina untuk menjalani laga bersejarah pada hari Selasa lalu, di mana ia mencetak satu gol dan menciptakan dua gol, sebelum kemudian melanjutkan performa gemilangnya bersama klub Amerikanya.

Dengan memperhitungkan penampilan internasional terakhirnya, Messi telah mencetak gol dalam lima pertandingan beruntun, setelah ia menggetarkan gawang pada awal babak kedua melawan DC United, memanfaatkan umpan matang dari Suarez di dalam kotak penalti.

Dan pada menit ke-60, Messi menyempurnakan malam istimewanya dengan gol yang indah, setelah ia melakukan aksi solo luar biasa yang membuatnya melewati tiga pemain bertahan, sebelum masuk ke kotak penalti dan melepaskan tendangan silang keras yang bersarang di gawang, di tengah kegembiraan membuncah dari para pendukung di Stadion NU.

Messi merayakan gol itu bersama rekan-rekannya, di antaranya Luis Suarez, yang mencetak dua golnya pada babak pertama dengan memanfaatkan dua umpan matang yang diberikan Germán Berterame.

Inter Miami menempati peringkat kedua dalam klasemen Wilayah Timur dengan koleksi 49 poin, di belakang Nashville yang memulai laga pekan ini dengan 60 poin.



