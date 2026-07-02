Video: Messi menjalani pemeriksaan ketat... Apa yang membuatnya tertawa?

Ketenaran dunia yang dimiliki bintang Argentina Lionel Messi tidak membuatnya terbebas dari prosedur keamanan yang ketat, setelah ia menjalani pemeriksaan yang sama seperti yang diberlakukan kepada seluruh anggota rombongan tim nasional Argentina begitu tiba di Kota Miami dalam rangka persiapan menghadapi babak gugur Piala Dunia 2026.

Kapten timnas Argentina yang telah 8 kali meraih Ballon d’Or ini menjalani prosedur pemeriksaan perbatasan dan bea cukai yang biasa dilakukan saat memasuki Amerika Serikat, sama seperti anggota rombongan lainnya, tanpa pengecualian, menjelang pertandingan melawan Cape Verde pada Sabtu pagi mendatang di babak 32 besar turnamen tersebut.

Rekaman video memperlihatkan Messi, yang tinggal di Miami sejak bergabung dengan Inter Miami pada tahun 2023, sedang melewati mesin pendeteksi logam sebelum menjalani pemeriksaan keamanan tambahan. Ia menghadapi situasi tersebut dengan senyuman dan tampak menikmati momen tersebut saat petugas keamanan menyelesaikan prosedur mereka.

Messi juga tertawa terbahak-bahak saat mengetahui isi tas rekan setimnya, Cristian Romero, selama pemeriksaan.

Timnas Argentina tiba di Miami untuk bersiap menghadapi Timnas Cape Verde di babak 32 besar, setelah sebelumnya menjalani pertandingan fase grup di Kansas City dan Arlington, sebelum berpindah ke Florida untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini.

Prosedur pemeriksaan dan masuk ke Amerika Serikat menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan di luar lapangan selama Piala Dunia 2026.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa sejumlah delegasi peserta mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap lamanya proses pemeriksaan saat memasuki wilayah Amerika Serikat; keluhan tersebut mencakup para pemain, staf teknis, jurnalis, wasit, bahkan anggota keluarga tim nasional, di tengah pernyataan dari beberapa delegasi bahwa mereka menjalani prosedur pemeriksaan yang lebih ketat dari biasanya.

Meskipun ada kritik tersebut, pihak berwenang AS tetap menerapkan protokol keamanan yang sama kepada semua delegasi tanpa kecuali, sebagai bagian dari prosedur yang berlaku selama turnamen berlangsung.

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