Ahmad Atef, mantan bintang sepak bola Arab Saudi, menolak menyebut Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, sebagai yang terbaik, meskipun Ronaldo mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan dalam ajang Piala Dunia 2026, dengan alasan bahwa rivalnya asal Argentina, Lionel Messi, lebih baik darinya.

Ronaldo memimpin timnas Portugal meraih kemenangan 5-0 atas Uzbekistan dalam pertandingan yang digelar hari Selasa di Stadion Houston, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Atif mengatakan dalam wawancara dengan program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiya” setelah pertandingan usai: “Messi mencetak gol dari situasi yang tampaknya mustahil, dan dia yang menciptakan peluangnya sendiri, sedangkan Ronaldo pada usianya saat ini, membutuhkan orang lain untuk menciptakan peluang baginya.”

Ia menambahkan: “Ronaldo adalah legenda, dan tak ada yang bisa meragukannya; dia adalah salah satu legenda sepak bola, tetapi Messi memang beda.”

Dia menyimpulkan: “Ronaldo adalah pemain terbaik kedua di dunia sepanjang sejarah setelah Messi, karena Messi-lah yang melakukan segalanya di lapangan, mulai dari menciptakan peluang, menggiring bola, menembak, hingga memimpin Argentina meraih kemenangan.”

Ketika ditanya tentang prediksinya mengenai siapa yang akan menang antara Messi dan Ronaldo jika keduanya bertemu di Piala Dunia 2026, Atef mengatakan: “Saya memprediksi Argentina yang akan menang, bukan Portugal.”

Perlu dicatat bahwa tim nasional Portugal dan Argentina berpotensi bertemu di babak perempat final Piala Dunia 2026, jika keduanya berhasil melewati babak 32 besar dan babak 16 besar secara berturut-turut.