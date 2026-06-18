Mungkin bintang Portugal Cristiano Ronaldo tidak tampil gemilang dalam penampilan perdananya di Piala Dunia 2026, karena ia tidak mencetak gol dalam pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo, namun perayaannya lah yang menjadi sorotan.

Ronaldo mendapat banyak kritikan setelah tampil kurang memuaskan dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo, Rabu kemarin, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Tepat 24 jam setelah pertandingan tersebut, selebrasi ikonik Ronaldo kembali muncul di Piala Dunia, tepatnya dalam pertandingan antara Republik Ceko dan Afrika Selatan, hari Kamis ini, yang berakhir imbang 1-1, pada putaran kedua babak penyisihan grup.

Pertandingan tersebut menyaksikan momen penting, ketika Tebohu Mokwena mencetak gol penyama kedudukan untuk timnas Afrika Selatan pada menit ke-83 melalui tendangan penalti, yang merupakan gol pertama bagi tim “Bafana Bafana” di edisi Piala Dunia kali ini.

Setelah mencetak gol, Mokwena menghampiri para penonton yang hadir di stadion, sebelum menirukan selebrasi “tidur” yang dipopulerkan oleh Ronaldo saat masih bermain untuk Manchester United antara tahun 2021 dan 2022.

Meskipun Ronaldo telah berhenti melakukan selebrasi tersebut sejak hengkang dari “Old Trafford” pada akhir 2022, selebrasi itu tetap melekat pada namanya, karena ia adalah orang pertama yang menciptakannya, sebelum akhirnya menjadi tren global dan ditiru oleh banyak pemain pada masa itu.