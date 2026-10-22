Muhammad Noor, legenda sepak bola Arab Saudi, mengejutkan semua orang setelah memprediksi klub Al Ittihad akan menjuarai Piala Super Arab Saudi 2026, meski tidak ikut serta di dalamnya.

Turnamen Piala Super Arab Saudi akan digelar di Kuwait, selama periode 19 hingga 23 Desember mendatang, dengan partisipasi 4 tim, yaitu Al Nassr, Al Kholood, Al Ahli, dan Al Qadsiah.

Muhammad Noor muncul dalam sebuah klip video melalui akun program "Nadeena" di situs "X", yang di dalamnya ia ditanya mengenai prediksinya tentang para peraih gelar di Kerajaan Arab Saudi selama musim ini.

Legenda sepak bola Arab Saudi itu mengatakan bahwa ia memprediksi Al Ittihad akan meraih seluruh gelar turnamen yang diikutinya, yaitu Roshn Saudi League, Piala Pelayan Dua Kota Suci, dan Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan berikutnya ITT Saudi Pro League 11.30 DIR

Namun yang paling aneh adalah ketika ia ditanya mengenai juara Piala Super Arab Saudi, di mana ia mengatakan bahwa Al Ittihad juga akan menjadi juaranya, meskipun tim tersebut tidak ikut serta dalam turnamen itu.

"Sang Dekan" tidak sedang menjalani masa terbaiknya, dimulai dari Roshn Saudi League, di mana tim tersebut menempati peringkat keempat dalam klasemen dengan 20 poin, terpaut 5 poin di belakang Al Qadsiah, sang pemuncak klasemen, yang telah memainkan satu laga lebih banyak.

Tim asal Jeddah itu juga menempati peringkat kesebelas di grup Barat pada turnamen Liga Champions Asia Elite, dengan hanya 1 poin, yang diraih dari satu hasil imbang dan satu kekalahan, tanpa meraih satu pun kemenangan hingga saat ini.